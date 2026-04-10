Rückenverletzung? Sophie Turner feiert durch die Nacht

Sophie Turner wurde nur wenige Tage nach dem Produktionsstopp ihrer neuen Serie "Tomb Raider" beim ausgelassenen Feiern in London gesichtet. Die Schauspielerin tanzte in der angesagten Bar Trejo's Taco in Notting Hill mit Freunden und wirkte dabei vollkommen unbeschwert. Erst vier Tage zuvor war bekannt geworden, dass die Dreharbeiten zu der aufwendigen Prime-Video-Produktion aufgrund einer Rückenverletzung der 30-Jährigen gestoppt werden mussten. Ein Augenzeuge, der Sophie in der Menge filmte, berichtete gegenüber der britischen Zeitung The Sun: "Sophie war der Mittelpunkt der Party. Sie war mit einer Gruppe von Freunden da und hat getrunken und getanzt. Sophie schien keinerlei Beschwerden zu haben. Sie stand die ganze Zeit auf den Beinen und bewegte sich zur Live-Band."

Die Aufnahmen könnten bei den Verantwortlichen von Prime Video für Verwunderung sorgen. Der Streamingdienst hatte erst vor Kurzem ein offizielles Statement veröffentlicht, in dem es hieß: "Sophie Turner hat kürzlich eine leichte Verletzung erlitten. Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Produktion kurzzeitig pausiert, um ihr Zeit zur Erholung zu geben. Wir freuen uns darauf, so bald wie möglich wieder zu beginnen." Laut Informationen der Zeitung sollen Mitarbeiter am Set jedoch gewarnt worden sein, dass die Pause bis zu einem Monat dauern könnte.

Sophie, die durch ihre Rolle als Sansa Stark in "Game of Thrones" weltberühmt wurde, hatte sich offenbar bei den körperlich fordernden Stunts als Lara Croft eine Verletzung zugezogen. Die Dreharbeiten zu "Tomb Raider" waren erst im Januar gestartet, wobei Sophie bereits in mehreren anspruchsvollen Actionszenen zu sehen war. Berichten zufolge soll die Serie ein Budget von 115 Millionen Euro haben.

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IMAGO / UPI Photo Sophie Turner, Schauspielerin

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© Amazon Content Services LLC / Jay Maidment Sophie Turner als Lara Croft in der neuen "Tomb Raider"-Serie

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Imago Sophie Turner in "Game of Thrones" Staffel 8, Episode 6, Foto: Helen Sloan/HBO