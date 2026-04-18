Camilla Luddington ist dankbar für ihre Hashimoto-Diagnose

Camilla Luddington (42) hat jetzt offen über ihre Erkrankung gesprochen und dabei auch überraschend positive Worte für ihre Diagnose gefunden. Die Schauspielerin, die durch die Krankenhausserie Grey's Anatomy bekannt ist, wurde im August 2025 mit Hashimoto-Krankheit diagnostiziert. Im Dezember erlebte sie dann ihren ersten Schub. Inzwischen gehe es ihr aber deutlich besser, wie sie dem Magazin People exklusiv erzählte. "Ich habe erkannt, dass das eine Reise ist. Leider hatte ich meinen ersten Schub zu Weihnachten, aber jetzt geht es mir viel besser", beteuert Camilla. "Ich habe meine Medikation ein bisschen angepasst."

Die Schauspielerin erklärte, dass sie seither viel aufmerksamer mit ihrem Körper umgehe – und darin sogar etwas Wertvolles sehe. "Ich muss sagen, eine Sache, die ich seltsamerweise an der Hashimoto-Diagnose schätze, ist, dass ich viel mehr auf meinen Körper achte", sagte sie. "Das klingt vielleicht seltsam, aber ich habe meinen Körper seit der Diagnose besser kennengelernt und kann daher merken, wenn ich gestresster werde oder eine Pause brauche." Auch, was ihre Ernährung angeht, hat Camilla Anpassungen vorgenommen – allerdings keine radikalen. Obwohl sie gehört hatte, dass manche Betroffene auf Gluten oder andere Lebensmittel verzichten, hat sie nach Rücksprache mit Ärzten auf keinen größeren Verzicht gesetzt. "Ich esse mehr Protein und achte darauf, weniger Zucker zu mir zu nehmen, weil mich das ohnehin schlapp macht und ich sowieso schon müde bin", erklärte sie.

Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung, bei der das Immunsystem gesundes Schilddrüsengewebe angreift und so die hormonproduzierenden Zellen schädigt. Camilla hatte die Diagnose zunächst im Podcast "Call It What It Is" öffentlich gemacht. "Als sie Autoimmunerkrankung sagten, war ich ein bisschen erschrocken", berichtete sie damals. "Und als sie sagten, es sei sehr verbreitet, dachte ich: Na ja, das ist nicht schön, aber okay." Die 42-Jährige hat zwei Kinder und ist seit 2019 mit dem Schauspieler Matthew Alan verheiratet.

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Getty Images Camilla Luddington bei der 34. Academy Awards Viewing Party der Elton John AIDS Foundation, März 2026

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Getty Images Camilla Luddington, Schauspielerin

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Getty Images Matthew Alan und Camilla Luddington bei einer Premiere