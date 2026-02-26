Glamour: So wild feiert Sophie Turner ihren 30. Geburtstag

Sophie Turner (30) hat ihren 30. Geburtstag mit einer ausgelassenen Party gefeiert. Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle in Game of Thrones bekannt wurde, ließ es sich nicht nehmen, diesen besonderen Meilenstein im Kreise ihrer engsten Freunde zu begehen. Auf Instagram teilt sie nun Fotos von der glamourösen Feier, die vom englischen Fotografen John Taylor festgehalten wurden. "Also das ist jetzt die 30. Ich glaube, es gefällt mir bisher", schreibt Sophie zu den Bildern. Auf einem der Fotos ist die Britin in einem durchsichtigen Neckholder-Minikleid zu sehen, das über und über mit funkelnden Ketten besetzt ist. Besonders augenzwinkernd: In einem anderen Bild bedeckt sie ihre Brustwarzen spielerisch mit einem Paar Kronleuchter-Ohrringe.

Die Party, die von der britischen Event-Firma Olive Sky Weddings & Events organisiert wurde, wartete mit jeder Menge Glamour auf. Discokugeln und riesige Blumenarrangements der Firma Artistically Twisted schmückten die Location. Ein weiteres Foto zeigt Sophie, wie sie von ihren Freunden jubelnd auf der Tanzfläche in die Luft gehoben wird. Mit dabei waren unter anderem ihre Freundinnen Ellie Johnson, Taura Lamb, Tabitha Doherty und Ellie Wasserberg. Für die zweifache Mutter war diese Zusammenkunft lange überfällig. "Ich habe meine Freunde seit Wochen, Monaten nicht gesehen und bin auf kein Date gegangen", verriet sie kürzlich in einem Interview mit Net-A-Porter und fügte hinzu: "Ich vernachlässige manchmal Teile meines Lebens. Ich habe momentan nur Kapazität für Arbeit und Familie. Aber ich arbeite daran."

Sophie blickt hoffnungsvoll auf ihr neues Lebensjahrzehnt. "Ich möchte einfach etwas Frieden in meinen Dreißigern haben", erklärte sie gegenüber Net-A-Porter. "Ich habe das Gefühl, es war lange Zeit wirklich hektisch und ich bin bereit, das nicht mehr zu haben." Ihre Zwanziger beschrieb die "Dark Phoenix"-Darstellerin als "relativ schwierig". Sophie, die Mutter zweier Töchter ist – Willa und Delphine – hatte im Jahr 2024 ihre Scheidung von Ex-Ehemann Joe Jonas (36) finalisiert, ein Jahr nachdem die Trennung öffentlich geworden war. Trotz des Stresses und Drucks zeigte sie sich zuversichtlich: "So gestresst ich auch bin, ich weiß, dass ich es durchstehen kann. Es gibt Druck, es gibt Stress, aber ich habe schon Schlimmeres durchgemacht."

Getty Images Sophie Turner, März 2025

IMAGO / UPI Photo Sophie Turner, Schauspielerin

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin