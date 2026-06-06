OP-Spruch: Sabrina Wlk kauft Daniel Entschuldigung nicht ab

In der Datingshow Match My Ex hat Daniel Fischer nach seinem umstrittenen Beauty-OP-Spruch nun vor der ganzen Gruppe um Entschuldigung gebeten. Der Realitystar wandte sich direkt an seine Ex Sabrina Wlk und erklärte, dass ihm die Situation sehr nahegegangen sei. "Ich möchte mich bei Sabrina entschuldigen, dass ich deine Gefühle verletzt habe und auch andere Frauen angegriffen habe. Das war nicht meine Intention, ich hatte keine bösen Hintergedanken. Deswegen: Tut mir leid", sagte er. Außerdem machte Daniel deutlich: "Mir war es sehr wichtig, mich vor der Gruppe zu entschuldigen. Mich hat es sehr belastet, mir ging es gar nicht gut." Während die anderen Bewohner daraufhin applaudierten, blieb Sabrina deutlich reservierter.

Die Österreicherin nahm Daniel die vermeintlich versöhnlichen Worte nicht ab und machte nach der Aktion klar, wie sie die Szene einschätzt. "Ich glaube, er wollte nur seinen eigenen Ruf retten. Ich glaube nicht, dass es ihm sonderlich leid getan hat. Er checkt manchmal nicht, was er da redet", erklärte sie. Ob sie damit recht hat? Denn die Entschuldigung kam nicht aus freien Stücken: Zuvor führte Daniel ein Gespräch mit seinem aktuellen Match Anna Iffländer (30), die ihm dazu riet, sich vor allen zu entschuldigen, damit sich die Stimmung in der Villa wieder beruhigt.

Der Streit zwischen Daniel und Sabrina hatte seinen Ursprung bei einem Spiel, bei dem der Fußballer zwischen Sabrina und Anna wählen sollte. Wem würde er gerne ein Umstyling verpassen? Er entgegnete: "Natürlich Sabrina. Du brauchst mal wieder eine neue Schönheits-OP." Damit traf er einen besonders wunden Punkt und brachte Sabrina zum Weinen. In der Villa reagierten mehrere Mitbewohner geschockt und stellten sich auf die Seite der Influencerin. "Du weißt gar nicht, warum man das macht. Man macht das, weil man selbst mit sich unzufrieden ist. Dass du das gerade so sagst…", schluchzte Sabrina.

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Collage: Instagram / danielfischer28, Instagram / sabrinawlk Daniel Fischer und Sabrina Wlk, Collage

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CH Media Entertainment Daniel Fischer und Sabrina Wlk in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Sabrina Walk und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

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