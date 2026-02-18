Sylvie Meis verzaubert im Mini-Bikini im Tiroler Schnee

Sylvie Meis (47) gönnt sich aktuell eine Detox-Auszeit im renommierten Lanserhof in Tirol. Zum allerersten Mal hat die Moderatorin in dem legendären Wellness-Resort eingecheckt, das als absoluter Hotspot für das internationale Jetset gilt, wenn es um Regeneration und Gesundheit geht. Auf Instagram lässt die 47-Jährige ihre Fans hautnah an ihrem durchgetakteten Programm teilhaben, das von der ersten medizinischen Untersuchung bis zum speziellen Ernährungsplan reicht. Doch der Weg zum inneren Frieden verlief für die Wahl-Hamburgerin anfangs alles andere als entspannt, wie sie ihren Followern ehrlich gestand.

In ihren Instagram-Stories zeigte sich Sylvie ungewohnt authentisch und gab zu, "Coffee und Cola Zero" süchtig zu sein. Der radikale Koffein-Verzicht im Lanserhof setzte ihr deutlich zu. "Ich hätte niemals erwartet, wie groß der Effekt wirklich ist", erklärte die Niederländerin sichtlich gezeichnet, nachdem sie einen heftigen Koffein-Crash erlebt hatte. Die Moderatorin hätte nicht gedacht, wie sehr sie an ihren täglichen Gewohnheiten hängt, bewältigte die Entzugserscheinungen aber tapfer.

Trotz der Strapazen des Detox-Programms und eisiger Temperaturen sorgte Sylvie für einen heißen Hingucker. In einem knappen schwarzen Mini-Bikini posierte sie im dampfenden Outdoor-Pool des Resorts, während ringsherum die weiße Winterlandschaft der Tiroler Alpen glitzerte. Ihre Fans feierten die spektakulären Aufnahmen in den sozialen Medien. Die Moderatorin strahlte dabei eine Selbstsicherheit aus, die zeigt, dass die High-End-Treatments bereits nach dem ersten Tag Wirkung zeigen. Sylvie wirkte trotz des anfänglichen Koffein-Schocks sichtbar erholt und entspannt.

Getty Images Sylvie Meis im März 2024 in West Hollywood

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, März 2025

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis beim Pole-Dance