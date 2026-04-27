Jesse Eisenberg schwärmt von Musikbegeisterung seines Sohnes

Jesse Eisenberg (42) zeigt sich als stolzer Papa! Bei der Premiere des Theaterstücks "Becky Shaw" am New Yorker Hayes Theater plauderte der Schauspieler über eine ganz besondere Leidenschaft, die er mit seinem Sohn Banner teilt. Im Gespräch mit dem Magazin People verriet der 42-Jährige, dass der Neunjährige ein bestimmtes Lied auf mehreren Instrumenten spielen gelernt hat. Gemeinsam arbeiten die beiden an dem brasilianischen Song "Waters of March" – und verwandeln ihr Zuhause offenbar in ein kleines Familientonstudio.

Jesse erklärte, dass Banner Ukulele und Klavier spielt, während er selbst zu Schlagzeug und Gitarre greift. "Mein Kind und ich haben an 'Waters of March' gearbeitet, einem brasilianischen Lied, und wir spielen es auf ein paar verschiedenen Instrumenten", erzählte der Filmemacher im Gespräch mit dem Magazin. Die gemeinsame Jam-Session nehme das Duo dabei nicht allzu ernst. "Die Qualität ist niedrig, aber der Spaß ist groß", stellte der Hollywoodstar lachend klar. Für Jesse ist die gemeinsame Zeit mit Banner offenbar besonders wertvoll: "Es ist das Größte auf der Welt", schwärmte er weiter. Der Neunjährige hatte sogar schon einen kurzen Auftritt in Jesses Film "A Real Pain", wie der Schauspieler bereits zuvor im Gespräch mit dem Magazin verraten hatte.

Jesse und seine Frau Anna Strout, die ihren Sohn weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten, sind seit vielen Jahren ein Paar und wurden 2017 Eltern. Im selben Jahr gaben sie sich auch das Jawort. Seitdem hat der "The Social Network"-Star mehrfach betont, wie sehr ihn die Vaterrolle verändert hat. In einem früheren Interview mit People erzählte der Darsteller, dass er früher hauptsächlich mit eigenen Problemen beschäftigt gewesen sei, sich inzwischen aber vor allem um Banner sorge – und ihn das paradoxerweise glücklicher mache. Über seinen Sohn sagte Jesse damals: "Mein Kind ist ein brillant musikalisches Kind, wir schreiben zusammen Songs." Dass die beiden nun an einem anspruchsvollen Klassiker wie "Waters of March" tüfteln, wirkt damit wie eine konsequente Fortsetzung ihrer ganz persönlichen Vater-Sohn-Tradition.

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Hannes Magerstaedt/Getty Images Schauspieler Jesse Eisenberg, 2019

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