"Bares für Rares": Verkäufer kann über Preis nur lachen

Ein selbst restaurierter Mini-Pickup aus dem Jahr 1970 sorgte bei Bares für Rares für reichlich Diskussionsstoff. Michael Dorra, passionierter Autoliebhaber, hatte das seltene Fahrzeug über Jahre hinweg aufpoliert und wollte den Rechtslenker nun bei der beliebten ZDF-Sendung verkaufen. Moderator Horst Lichter (64) und Experte Sven Deutschmanek (49) zeigten sich von dem ungewöhnlichen Gefährt sofort begeistert und nahmen den Oldtimer, der in Deutschland nie regulär erhältlich war, genauer unter die Lupe. Während Michael für seinen liebevoll restaurierten Pickup 18.000 Euro haben wollte, schätzte der Sachverständige den Wert des kleinen Exoten auf 15.000 Euro. Der Verkäufer nahm die Händlerkarte an, was eigentlich bedeutet, dass er bereit ist, für den geschätzten Preis zu verkaufen. Doch es kam anders, wie kino.de berichtet.

Im Händlerraum kam es nicht zum erhofften Deal. Zwar zeigten sich Waldi und die anderen Händler begeistert von dem seltenen Fahrzeug, doch bei 10.000 Euro war das Ende der Fahnenstange erreicht. Michael konnte über diese Summe nur lachen und beschloss, den Mini wieder mit nach Hause zu nehmen. Die vom Experten aufgerufenen 15.000 Euro erwähnte er dabei nicht, sondern blieb bei seiner ursprünglichen Preisvorstellung von 18.000 Euro – was strenggenommen einen Regelbruch darstellte. Er erklärte, dass sein Herz unterhalb seines Wunsches bluten würde und er nicht um jeden Preis verkaufen wolle.

Bei "Bares für Rares", das werktags um 15:05 Uhr im ZDF läuft, lassen Verkäufer ihre Waren zunächst von Sachverständigen bewerten und feilschen anschließend im Händlerraum um den besten Preis. Fahrzeuge werden in der Sendung nicht alle Tage angeboten, weshalb der selbst restaurierte Engländer für besondere Aufmerksamkeit sorgte. Michael Dorra legt bei seinen Projekten gern selbst Hand an und hatte den Pickup über Jahre hinweg liebevoll aufpoliert. So blieb allen Beteiligten am Ende nur übrig, sich voneinander zu verabschieden, während der Mini zurück in die heimische Garage gesteuert wurde.

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter, "Bares für Rares"-Moderator

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Instagram / sven.deutschmanek.official Sven Deutschmanek, 2022

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ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler