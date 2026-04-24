Henning wurde von Anne Wünsches Juna-Statement überrumpelt

Anne Wünsche (34) und ihr Ex-Partner Henning Merten (35) sorgen erneut für mächtig Gesprächsstoff: Nachdem Tochter Juna Merten zu Henning gezogen ist, eskalierte der Familienzoff in der Öffentlichkeit. Jetzt packt der Social-Media-Star in seinem Podcast "Die Mertens ungefiltert" aus und schildert, wie ihn Annes Aussagen völlig überraschend trafen. Wie Henning dort berichtet, habe ihn ihr Statement zu Junas Umzug mitten auf einer Autofahrt erreicht – inklusive der Info, dass die Geschichte sogar an RTL gegangen sein soll. Der Musiker spricht von einer klaren Absprache, die seiner Meinung nach gebrochen wurde, und macht deutlich, warum er sich nun öffentlich äußert: "Man muss dazu sagen, wir hatten eigentlich eine Abmachung, dass, wenn alles geklärt ist, wir gemeinsam ein Standing machen, also dass wir zusammen den Leuten mitteilen – ganz kurz und knapp ohne Details mitteilen – wie es ist."

Im Gespräch mit seiner Ehefrau Denise erzählt Henning, dass plötzlich die Nachrichten eintrudelten, dass Anne die Story allein in die Öffentlichkeit getragen habe. Aus einem unguten Bauchgefühl heraus hatte der Influencer nach eigenen Angaben bereits zuvor eine kurze Podcast-Folge vorbereitet, in der er seine Sicht der Dinge schildert. "Weil ich einfach schon davon ausgegangen bin, dass irgendwann bestimmt etwas passiert", behauptet Henning rückblickend. Eigentlich sei aber eine komplett andere Episode geplant gewesen – die brisante Folge habe er erst nach Annes Vorstoß veröffentlicht. Abschließend betont er: Derart private Themen gehören nicht in die Öffentlichkeit. Er müsse nun jedoch handeln, da er sieben Jahre geschwiegen habe.

Hintergrund des Ganzen: Anne ist nach Mallorca ausgewandert. Doch der Neustart hatte einen bitteren Haken: Neben Juna blieb auch ihr Sohn Sávio Elio Wünsche (3) in Deutschland. Gegenüber RTL erklärte die Erotik-Influencerin: "Ich wandere leider nicht mit allen drei Kindern aus." Während sie Tochter Miley Wünsche auf die Insel begleitet, erklärte sie, warum das Wechselmodell mit Sávios Vater Karim El Kammouchi (37) kaum machbar sei: "Ich werde nicht alle zwei Wochen fliegen, weil es für ihn auch super anstrengend ist." Stattdessen kündigte sie an, regelmäßig für zwei Wochen nach Berlin zurückzukehren. Auch bei Juna sei der Umzug laut Anne nicht freiwillig gewesen. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, machte sie Henning schwere Vorwürfe: "Ganz freiwillig war das leider nicht. Für mich fühlt sich das Ganze eher wie ein Machtspiel an."

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Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

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anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden