Darum warf Anne Wünsche Auswanderungspläne nicht über Bord

Als Anne Wünsche (34) beschloss, nach Mallorca auszuwandern, war ihr bewusst, dass nicht alle drei ihrer Kinder mitziehen würden. Doch kurz vor dem Umzug gab es einen entscheidenden Moment, der ihre Pläne fast komplett zum Kippen gebracht hätte: Tochter Juna entschied sich plötzlich, bei ihrem Vater Henning Merten (35) in Deutschland zu bleiben. Im Promiflash-Interview spricht die Influencerin jetzt offen darüber, wie sehr sie das an ihrem Entschluss zweifeln ließ und warum sie letztlich trotzdem nach Mallorca zog. Für Anne war es ein Schock, als Juna erklärte, nicht mit nach Mallorca ziehen zu wollen. Laut den eigenen Aussagen der Erotik-Influencerin wurde ihre Tochter mit einem neuen Kinderzimmer und viel gemeinsamer Zeit mit dem Papa "manipuliert". Juna habe sogar vor Gericht ausgesagt – auf Initiative ihres Vaters, wie Anne betont.

Die Influencerin gibt zu, dass sie im Dezember 2025 kurz davor war, alles aufzugeben: "Mein erster Gedanke im Dezember 2025 war: 'Das war's. Ich bleib' hier. Mein Traum ist Geschichte.'" Letztendlich sei ihr aber klar geworden, dass der Wunsch des Vaters, Juna bei sich zu haben, unabhängig von ihrem Umzug bestanden hätte. "Aber es spielt keine Rolle, ob ich nach Mallorca ziehe oder in Berlin bleibe – für Henning stand es fest, Juna zu sich zu holen", erklärt sie. Und auch Sohn Sávio, der ebenfalls in Deutschland bei seinem Vater lebt, sei nicht "zurückgelassen" worden. "Wir haben einfach ein Wechselmodell wie viele Eltern nach der Trennung", so Anne gegenüber Promiflash.

Doch nicht nur Juna und Sávio mussten sich neu sortieren. Auch für ihre älteste Tochter Miley ist das Mallorca-Leben eine große Umstellung. Vor der Auswanderung war sie nahezu täglich mit ihren Geschwistern zusammen. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich Anne aber erleichtert: Miley sei "in einem Alter, wo sie viel Zeit mit ihren Freunden oder in ihrem Zimmer am iPad verbringt". Anne sagte auch: "Ich glaube, aktuell ist sie froh, mal ein bisschen Ruhe zu haben, um ehrlich zu sein." Auf Mallorca habe Miley sogar schon "zwei Freundinnen" gefunden.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre drei Kinder, Dezember 2025