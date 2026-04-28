Laura Maria Rypa ist als alleinerziehende Mama überfordert

Schlaflose Nächte, ein krankes Kleinkind und keine Hilfe in Sicht: Laura Maria Rypa (30) meldet sich aktuell bei ihren Followern auf Instagram mit einem emotionalen Post und einem Foto von sich und ihrem Sohn Amelio. Der Kleine habe wieder Fieber und wache gefühlt alle fünf bis zehn Minuten auf, schreibt die Social-Media-Bekanntheit. Als alleinerziehende Mutter treffe sie das besonders hart – denn eine Pause oder jemanden, der kurz einspringt, gibt es für sie gerade nicht.

In ihrem Post macht die 30-Jährige ihrer Erschöpfung deutlich Luft: "Alleinerziehend zu sein, trifft einen in solchen Momenten besonders hart. Amelio hat wieder Fieber, wird gefühlt alle fünf bis zehn Minuten wach – und trotzdem gibt es keine 'Pause', kein Abgeben, kein 'Kannst du kurz übernehmen?'", schreibt sie. Laura zieht ihre zwei gemeinsamen Söhne mit Ex-Partner Pietro Lombardi (33) derzeit allein groß – und das offenbar ohne Rückendeckung durch den Sänger.

Zwischen Laura und Pietro läuft es nämlich alles andere als harmonisch. Die beiden führten über mehrere Jahre eine On-off-Beziehung, bevor sie sich vor einigen Monaten endgültig trennten. Der Sänger schoss in einer Instagram-Story gegen seine Ex-Verlobte und warf ihr vor, immer "das letzte Wort" haben zu müssen: "Warum wusste ich, dass noch ein Post kommt? Ich habe einen gemacht. Du hast einen gemacht. Das Thema ist doch zu. Jetzt. Nein, du musst das letzte Wort haben." Auch einen Seitenhieb gegen seinen Kumpel Oliver Pocher (48) wollte der Sänger nicht stehen lassen und erinnerte sie an gemeinsame Urlaubstage: "Wir waren in Dubai zusammen. Und du hast dich blendend mit Olli hinter der Kamera verstanden."

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

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Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

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IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023