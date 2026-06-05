An den Po gefasst: Samira Yavuz erlebte sexuelle Belästigung

Samira Yavuz (32) spricht offen über einen übergriffigen Vorfall, den sie nach eigenen Worten an einer Tankstellenkasse erlebt hat. In ihrem Podcast "Main Character Mode" schildert die Reality-TV-Bekanntheit, dass ein Mann sie erst beim Vorbeigehen unsittlich am Oberschenkel berührte und später noch deutlich intimer angefasst haben soll. Samira beschreibt, dass sie in dem Moment wie erstarrt gewesen sei und nicht auf die Weise reagiert habe, wie sie es im Nachhinein gewollt hätte. Statt laut zu werden oder sich direkt zu wehren, brachte sie nur ein ungläubiges "Das hast du gerade nicht gemacht, oder?" heraus.

Im Podcast ordnet Samira die Situation auch mit Blick auf ihre eigene Art ein. Sie bezeichnet sich selbst als "Peoplepleaser" und erklärt, dass Wut bei ihr "oft eher stecken bleibe", als dass sie aus ihr herausplatze. Als Beispiel nennt die frühere Dschungelcamp-Bewohnerin Alltagssituationen im Auto, in denen sie sich zwar über andere Fahrer ärgere, aber nur selten ausraste. Ähnlich sei es auch bei der geschilderten Belästigung gewesen. Über den Moment an der Tankstelle sagt sie: "Ich geh zurück, ich stehe wieder an der Kasse und der hat mir echt seine Hand wie so eine Checkkarte zwischen die Arschbacken geschoben. Das war richtig weird. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll." Samira war zunächst starr vor Schreck.

Die Mutter von zwei Töchtern hinterfragt sich: "Ein normaler Gedankengang wäre gewesen, sich umzudrehen, zu brüllen, vielleicht dem sogar eine zu schmieren. Jede Frau soll sich so etwas rausnehmen, wenn das passiert. Finde ich voll in Ordnung." Dies habe die Influencerin aber nicht getan – erst beim Herausgehen habe sie etwas geschimpft. Ihr Podcast-Gast Katherine Brand macht im Gespräch deutlich, dass eine verzögerte Reaktion in solchen Situationen nichts Ungewöhnliches sei. Samira sei damit nicht allein. Viele Betroffene wüssten im ersten Moment nicht, wie sie reagieren sollen, sondern bräuchten Zeit, um das Geschehene überhaupt zu begreifen.

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, April 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit

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