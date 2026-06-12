Lee Andrews prahlt im Gefängnis mit Kohle von Katie Price

Während Lee Andrews im Al-Awir-Zentralgefängnis in Dubai auf seine Freilassung wartet, sorgt er offenbar auch hinter Gittern für Aufsehen. Ein Mitgefangener berichtete der Zeitung The Sun, dass der selbsternannte Milliardär großspurig von Geld schwärme, das ihm Katie Price (48) zukommen lassen werde. "Er hat damit angegeben, dass Katie ihm Geld geben würde, aber ob sie das getan hat oder nicht, weiß keiner", soll der Mitinsasse dem Blatt erzählt haben. Doch nicht nur das: Lee soll auch geprahlt haben, mitten in einem Waffenhandel nahe der Grenze zu Abu Dhabi festgenommen worden zu sein.

Das Verhalten des 43-Jährigen sorgt nach Angaben des Mitgefangenen für Skepsis unter den anderen Insassen. "Nicht jeder hält ihn für glaubwürdig, und einige von uns haben seine Geschichten verglichen, da sie sich ständig ändern", wird der Mitinsasse zitiert. Vor allem eine Erzählung sorgt für reichlich Skepsis unter den anderen Häftlingen. Lee habe berichtet, er sei nach seiner Festnahme tagelang in einem dunklen Raum ohne Tageslicht festgehalten worden. Der Insasse fügte hinzu, Lee habe "eine große Klappe", strahle dabei aber eher eine "aufschneiderische Großspurigkeit" aus, als echtes "Selbstbewusstsein".

Während Lee weiter auf seine Entlassung wartet, beginnt es zwischen ihm und Katie spürbar zu kriseln. Katie war extra nach Dubai gereist, um ihren Mann im Gefängnis zu sehen und sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Dabei soll sie ihn auch mit den vielen Vorwürfen rund um seine Vergangenheit konfrontiert haben. In früheren Interviews hatte die Reality-Ikone deutlich gemacht, dass sie Antworten von ihrem Mann erwartet und ihre Beziehung auf dem Prüfstand steht. Auch eine Trennung sei möglich. Zusätzlichen Druck bekam die Beziehung, weil sich mehrere Ex-Partnerinnen von Lee öffentlich zu Wort meldeten und Katie warnten, ihm kein Geld zu geben. Bisher hatte Katie stets verneint, Lee Geld geben und die erforderliche Kaution in Höhe von umgerechnet rund 160.000 Euro aufbringen zu wollen. Auch die Organisation einer GoFundMe-Kampagne soll sie abgelehnt haben. Ob sie nun doch nachgegeben hat, wie Lee im Gefängnis offenbar berichtet, ist ungewiss. Fest steht jedoch: Lee ist nach wie vor in Haft.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr Ehemann Lee

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

Anzeige