Keith Urban: Ist seine Midlife-Crisis Schuld an Trennung?

Seit fast zwanzig Jahren galten Nicole Kidman (58) und Keith Urban (58) als eines der beständigsten Paare in Hollywood, nun ist alles aus. Keith soll der Oscarpreisträgerin im September letzten Jahres eröffnet haben, dass er nicht mehr weitermachen wolle – ein Schock für Nicole, die daraufhin allein bei den Oscars erschien und ihre neuen Projekte wie den Thriller "Scarpetta" promotete. Während die Schauspielerin sich auf Arbeit und Familie konzentriert, tourt Keith um die Welt, stand unter anderem in der Londoner O2-Arena auf der Bühne. Eine Quelle aus dem Umfeld der Ex-Partner beschrieb gegenüber dem Magazin OK!, wie sehr Nicole der plötzliche Wandel ihres Mannes aus der Bahn geworfen habe. "Aus Nicoles Sicht ist die Veränderung in Keiths Verhalten sowohl plötzlich als auch zutiefst verstörend", heißt es.

Eine weitere Insider-Stimme fügt hinzu: "Im engsten Kreis um Nic wächst die Überzeugung, dass er das durchmacht, was man nur als erbärmliche Midlife-Crisis beschreiben kann – eine Phase, in der er einen neuen, sorgenfreieren Lebensstil verfolgt, ohne sich wirklich mit den Konsequenzen auseinanderzusetzen." Laut dem Bericht sei die Kommunikation zwischen den beiden inzwischen auf ein Minimum geschrumpft, Gespräche fänden nur noch oberflächlich statt. Freunde wundern sich demnach, wie schnell Keith sich an sein neues Leben gewöhnt habe. Sein Auftreten auf Tour, seine Lust auf ein scheinbar sorgloses Dasein und neue Kontakte in der Musikszene – darunter die 25-jährige Sängerin Karley Scott Collins – würden den Eindruck verstärken, dass er gerade ein ganz anderes Ich auslebe.

Die gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith (15) sollen hauptsächlich bei Nicole geblieben sein und ihr in dieser Zeit besonders nahestehen. "Die Mädchen stehen klar auf Nicoles Seite und haben ein starkes Bedürfnis, auf sie aufzupassen", bestätigte ein Insider. Sie hätten die Situation aus nächster Nähe miterlebt, was ihre enge Bindung zur Mutter weiter gefestigt habe. Demnach sei da auch noch einiger Schmerz im Verhältnis zu Keith, vor allem rund um die Art und Weise, wie alles so plötzlich passiert sei. Keith sei sich dieser Spannung bewusst und wisse, dass es Zeit und Mühe brauchen werde, das Vertrauen seiner Töchter zurückzugewinnen.

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City

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Imago Nicole Kidman und Keith Urban bei den Academy of Country Music Awards 2018 in Las Vegas

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Instagram / nicolekidman Nicole Kidman mit ihren beiden Töchtern in der Antarktis, Januar 2026