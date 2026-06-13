Anders als Walentina? Can Kaplan schwärmt von Shannas Ruhe

Can Kaplan spricht offen über sein Liebesglück und macht dabei auch einen kleinen Seitenhieb gegen seine Ex deutlich. Im Gespräch mit Promiflash schwärmt der Unternehmer jetzt von seiner neuen Freundin Shanna, die seit einigen Monaten an seiner Seite ist. Zuvor war Can mit Realitystar Walentina Doronina (26) liiert. Nun verrät er, wie sehr ihn die Beziehung mit Shanna im Alltag bereichert: Vor allem ihr ruhiges und liebevolles Wesen habe es ihm angetan.

Gegenüber Promiflash lässt Can tief in sein Gefühlsleben blicken und erklärt, was ihm in einer Beziehung am wichtigsten ist: "Sie ist viel ruhiger, liebevoller und vor allem gibt sie mir Ruhe. Das ist das Wichtigste für mich, dass man nicht nach Hause kommt und dann ist Streit, sondern dass man einen Ruhepool hat. Gerade wenn man viel arbeitet, viel Stress hat, dass man wirklich ein Zuhause hat, wo man sich geborgen fühlt und wo man ankommen kann." Dabei wird auch ein kleiner Seitenhieb gegen seine Ex deutlich.

Walentina ist vielen aus dem deutschen Reality-TV bekannt. Sie war unter anderem bei Sendungen wie Ex on the Beach und Das Sommerhaus der Stars zu sehen und gilt als durchaus temperamentvolle Persönlichkeit. Ihre Beziehung mit Can sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Gesprächsstoff in der Öffentlichkeit. Dass Can nun so offen über die Qualitäten seiner neuen Partnerin Shanna spricht, dürfte dabei nicht ohne Aussagekraft sein – auch wenn er sich direkte Kritik an seiner Ex verkneift.

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Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und seine Freundin Shanna

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Imago Can Kaplan bei der Pressekonferenz vor dem Fame Fighting in der Leverkusener Ostermann Arena

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Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten