Altmodisch? So lernte Can Kaplan Freundin Shanna kennen

Can Kaplan ist seit einigen Monaten wieder vergeben – und jetzt hat der Unternehmer im Interview mit Promiflash verraten, wie er seine Freundin Shanna kennengelernt hat. Die Antwort dürfte für manche überraschend klingen: Die beiden sind sich nicht auf einer Party oder bei einem gesellschaftlichen Event über den Weg gelaufen, sondern haben sich ganz modern im Netz gefunden. "Das war tatsächlich online, da hat man sich gedatet", erklärte Can.

Der Grund dafür sei sein durchgetakteter Alltag. "Ich war viel unterwegs tatsächlich. Das hat man, glaube ich, auch mitbekommen", erklärte Can im Gespräch. Durch seinen vollen Terminkalender sei es ihm schwergefallen, neue Menschen kennenzulernen. "Ich arbeite sehr viel. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht so der Feiergänger, Partygänger oder sonst was", ergänzte er. Die Plattform, auf der es zwischen ihm und Shanna gefunkt hat, war die Dating-App Hinge. Dort kamen die beiden erstmals in Kontakt – und daraus entwickelte sich schließlich mehr.

Can hatte seine neue Beziehung bereits vor einigen Monaten öffentlich gemacht und gegenüber RTL bestätigt, dass seine Freundin Shanna heißt und Fitnessökonomie studiert. Zuvor hatte der Unternehmer, der unter anderem durch die TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" bekannt wurde, betont, nach seiner letzten Trennung zunächst Zeit für sich gebraucht zu haben, bevor er wieder offen für eine neue Liebe war. Umso glücklicher scheint er nun über sein neues Liebesglück zu sein, das er inzwischen auch ganz offen mit seinen Fans teilt.

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IMAGO / Funke Foto Services Can Kaplan im Mai 2025

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Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und seine Freundin Shanna

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Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan im November 2023

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