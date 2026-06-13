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Altmodisch? So lernte Can Kaplan Freundin Shanna kennen
Altmodisch? So lernte Can Kaplan Freundin Shanna kennenIMAGO / Funke Foto ServicesZur Bildergalerie

Altmodisch? So lernte Can Kaplan Freundin Shanna kennen

- Mia Lada-Klein
Lesezeit: 2 min
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Can Kaplan ist seit einigen Monaten wieder vergeben – und jetzt hat der Unternehmer im Interview mit Promiflash verraten, wie er seine Freundin Shanna kennengelernt hat. Die Antwort dürfte für manche überraschend klingen: Die beiden sind sich nicht auf einer Party oder bei einem gesellschaftlichen Event über den Weg gelaufen, sondern haben sich ganz modern im Netz gefunden. "Das war tatsächlich online, da hat man sich gedatet", erklärte Can.

Der Grund dafür sei sein durchgetakteter Alltag. "Ich war viel unterwegs tatsächlich. Das hat man, glaube ich, auch mitbekommen", erklärte Can im Gespräch. Durch seinen vollen Terminkalender sei es ihm schwergefallen, neue Menschen kennenzulernen. "Ich arbeite sehr viel. Das heißt, ich bin jetzt auch nicht so der Feiergänger, Partygänger oder sonst was", ergänzte er. Die Plattform, auf der es zwischen ihm und Shanna gefunkt hat, war die Dating-App Hinge. Dort kamen die beiden erstmals in Kontakt – und daraus entwickelte sich schließlich mehr.

Can hatte seine neue Beziehung bereits vor einigen Monaten öffentlich gemacht und gegenüber RTL bestätigt, dass seine Freundin Shanna heißt und Fitnessökonomie studiert. Zuvor hatte der Unternehmer, der unter anderem durch die TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" bekannt wurde, betont, nach seiner letzten Trennung zunächst Zeit für sich gebraucht zu haben, bevor er wieder offen für eine neue Liebe war. Umso glücklicher scheint er nun über sein neues Liebesglück zu sein, das er inzwischen auch ganz offen mit seinen Fans teilt.

Can Kaplan im Mai 2025
IMAGO / Funke Foto Services
Can Kaplan im Mai 2025
Can Kaplan und seine Freundin Shanna
Instagram / ckkaplan_
Can Kaplan und seine Freundin Shanna
Can Kaplan im November 2023
Instagram / ckkaplan_
Can Kaplan im November 2023
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