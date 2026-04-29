Dave Grohl: So verbringt er am liebsten Zeit mit der Familie

Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl (57) hat in einem Interview einen seltenen Einblick in sein Familienleben gewährt. Der Musiker sprach in der aktuellen Folge des Podcasts "The Dish" darüber, wie er nach langen Touren wieder in den Familienalltag findet – an der Seite seiner Ehefrau Jordyn Blum (49) und den drei gemeinsamen Töchtern Violet Maye, Harper Willow und Ophelia Saint. Dabei verriet der 57-Jährige, welches Ritual ihm dabei besonders am Herzen liegt: "Das Erste, was ich tue, wenn ich von einer Tour nach Hause komme, ist, für die Familie zu kochen."

Für Dave ist Essen dabei offenbar eine echte Liebessprache. "Ob ich am Wochenende einen Braten mache oder Pasta – ich bringe meistens Geborgenheit mit", erklärte er weiter im Podcast, "als ob ich zu Hause bin und den Kindern diese Geborgenheit bringe." Doch nicht nur in der Küche zeigt er sich als engagierter Familienvater – er nimmt seine Töchter auch regelmäßig mit auf Reisen zu Tourstopps in Städten wie Mailand und Stockholm. Diese Erfahrungen, so Dave, würden "ihren gesamten Horizont und ihre Vorstellung von allem" erweitern. Zudem verriet er, dass er seit dem vergangenen Jahr sechsmal pro Woche zur Therapie geht. "Ich denke, dass ich aus verschiedenen Gründen an einem Punkt angelangt bin, an dem ich innehalten und mit mir selbst sein musste, um mich neu zu bewerten. Das ist ein fortlaufender Prozess", sagte er.

Den Anstoß für diese intensive Auseinandersetzung mit sich selbst lieferte ein öffentliches Geständnis im September 2024: Dave hatte damals auf Instagram bekannt gegeben, ein viertes Kind – eine Tochter – außerhalb seiner Ehe gezeugt zu haben. "Ich plane, ein liebevoller und unterstützender Elternteil für sie zu sein", schrieb er damals und ergänzte: "Ich liebe meine Frau und meine Kinder, und ich tue alles, was ich kann, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu erlangen." Dave und Jordyn sind seit 2003 verheiratet, doch Gerüchte über eine mögliche Trennung aufgrund des Seitensprungs machen derzeit die Runde.

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Getty Images Dave Grohl im Februar 2022

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Getty Images Dave Grohl, Jordyn Blum am 5. Februar 2023 in L-A. bei den 65. Grammy Awards

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Getty Images Dave Grohl, Musiker