Dave Grohls Tochter Violet wird für ihr Debütalbum beleidigt

Violet Grohl steht mit ihrem ersten eigenen Album im Rampenlicht – und bekommt dafür im Netz ordentlich Gegenwind. Die 19-jährige Tochter von Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl (57) bringt am 29. Mai ihr Debütwerk "Be Sweet to Me" über Aurora Records und Republic Records heraus. Doch die Newcomerin wird online bereits vorab heftig angegriffen. In Instagram-Kommentaren ist von "Das neueste nutzlose Nepo-Baby, das niemand hören will" die Rede, einige User beleidigen ihr Projekt sogar mit besonders derben Ausdrücken. Viele werfen Violet vor, nur wegen ihres berühmten Vaters überhaupt eine Plattform in der Musikbranche zu bekommen.

Tatsächlich steckt hinter dem Album viel eigene Arbeit. "Be Sweet to Me" wurde zwischen Ende 2024 und Anfang 2025 im Heimstudio von Produzent Justin Raisen in Los Angeles aufgenommen, unterstützt von einer Musikercrew, die an die legendären Sessionprofis der 60er- und 70er-Jahre erinnern soll. Erste Singles wie "Thum" und der Song "595", zu dem es bereits ein Musikvideo von Regisseurin Nikki Milan Houston gibt, sind schon draußen. Ein Brancheninsider betont jedoch gegenüber OK!, dass Violets Debüt mitten in eine größere Diskussion über die sogenannten "Nepo-Babys" gerate, also Promikinder, deren Karrierechancen von der Bekanntheit ihrer Eltern überschattet werden.

Violet ist allerdings keine komplette Newcomerin mehr. Die Sängerin steht bereits seit Jahren auf der Bühne, oft an der Seite ihres berühmten Papas. 2021 veröffentlichte sie zusammen mit Dave ein Cover des Songs "Nausea" von X und performte das Stück anschließend in der US-Show "Jimmy Kimmel Live!" – gemeinsam mit Krist Novoselic (60), Dave Lombardo und Greg Kurstin. Auch bei Foo-Fighters-Konzerten war sie immer wieder dabei, etwa bei den großen Tribute-Shows für den verstorbenen Drummer Taylor Hawkins (†50) 2022 und bei Liveauftritten im Jahr 2023. Musikalisch orientiert sich Violet nach eigenen Worten stark an Alternativbands der späten 80er und frühen 90er wie Pixies, Soundgarden, Cocteau Twins und The Breeders.

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Getty Images Nirvana beim Benefizkonzert "FirAid" in Los Angeles mit Violet Grohl als Sängerin

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Getty Images Dave Grohl, Violet Grohl und Jordyn Blum am 31. Januar 2026

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Getty Images Dave Grohl und Violet Grohl, 2022 im Microsoft Theater, Los Angeles