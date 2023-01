Auf Ibiza: Darum ziehen Jessi und Johannes Haller wieder um

Umzugswirrwarr bei den Hallers! Die beiden Bachelorette-Stars Jessica (32) und Johannes Haller (34) leben seit knapp zwei Jahren gemeinsam auf Ibiza – wo sie ihr Familienleben mit Töchterchen Hailey-Su (1) genießen. Im Laufe der vergangenen Monate ist die Rasselbande jedoch bereits mehrfach umgezogen. Jetzt überraschte Jessi mit dieser Nachricht: Auch ihr aktuelles geliebtes Haus werden die Hallers bald verlassen! Aber wieso ziehen sie schon wieder um und verlassen das traumhafte XXL-Grundstück?

In ihrer Instagram-Story klärte die Influencerin nun auf: Ihr Mietvertrag läuft nach einem Jahr bereits ab! Die Miete hätten sie damals schon im Voraus zahlen müssen. "Planmäßig gehen wir im März aus dem Haus, aber wir haben noch keine neue Bleibe auf Ibiza, also bleibt es spannend", berichtete Jessi. "Letztes Jahr haben wir 3 Wochen, bevor wir das alte Haus verlassen mussten, dieses Haus gefunden. Also bin ich sehr zuversichtlich." Sie haben auch die ersten Besichtigungstermine.

Wieder umzuziehen, fällt den Hallers alles andere als leicht: "Ihr habt keine Ahnung, wie sehr ich dieses Haus liebe. Ich realisiere gerade noch mal, was wir hier für wunderschöne Momente hatten – Hailey hat hier das Laufen gelernt!", stellte Jessica klar. Aber wieso verlängern sie den Mietvertrag dann nicht? "Anfangs wollten wir es sogar kaufen, allerdings geht die Sicherheit meiner Familie vor", erklärte die Beauty weiter. "Die Einbrüche und die schlaflosen Nächte haben uns davon abgehalten, hier weiterzumachen. Wir wollen lieber kleiner und in Sicherheit leben als so weit abgelegen und auf so großem Raum."

Anzeige

Instagram / jessica_haller Das Haus von Jessica und Johannes Haller

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes und Jessica Haller im Mai 2022

Anzeige

Instagram / jessica_haller Johannes und Jessica Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de