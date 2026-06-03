Kate Hudson rechnet mit Ungerechtigkeiten in Hollywood ab

Kate Hudson (47) meldet sich mit deutlichen Worten zur Ungleichheit in der Filmbranche zu Wort. Im Interview mit Bunte spricht die Schauspielerin offen darüber, was es als Frau bedeutet, sich in Hollywood zu behaupten. "Ich hasse es, das zu sagen, aber oft braucht es einfach doppelt so viel Einsatz wie bei einem Mann", so die 47-Jährige. Für sie geht echte Gleichberechtigung weit über symbolische Gesten hinaus – sie sieht darin vor allem eine finanzielle Frage: "Frauen werden erst dann wirklich gleichgestellt sein, wenn weibliches Generationenvermögen genauso stark ist wie das von Männern."

Neben dieser wirtschaftlichen Dimension hat Kate für sich selbst ein klares Vorbild, wenn es darum geht, als Frau Stärke zu zeigen: ihre Mutter Goldie Hawn (80). Die Schauspielerin schwärmt im Bunte-Interview von der Art, wie ihre Mutter durch die Welt geht: "Sie hatte immer diese unglaublich starke, fast mühelos feminine Energie – und gleichzeitig diese enorme Kraft, Dinge einfach durchzuziehen." Diese Kombination aus Weiblichkeit und Entschlossenheit scheint Kate besonders zu beeindrucken.

Die Schauspielerin ist ohnehin bekannt dafür, offen und selbstbewusst über ihr Leben zu sprechen. Zuletzt hatte sie in der Talkshow "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erklärt, das Älterwerden zu genießen und keine Angst vor dem nächsten Lebensabschnitt zu haben. Kates Mutter Goldie Hawn ist selbst eine Hollywood-Legende und dürfte für ihre Tochter damit auf mehreren Ebenen als Inspiration dienen – beruflich wie persönlich.

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