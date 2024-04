Matthew McConaughey schwärmt von den Drehs mit Kate Hudson!

Der Film "Wie werde ich ihn los in 10 Tagen?" ist ein Klassiker unter den romantischen Komödien. Highlight des Films sind die Hauptdarsteller Matthew McConaughey (54) und Kate Hudson (45). Die Chemie stimmte bei dem Filmpaar wohl auf Anhieb, wie Matthew jetzt in einem Interview mit People verrät. "Wir haben uns sofort beieinander wohlgefühlt", schwärmt er. Das sei auch bei den Castingdirektoren gut angekommen. "Wir haben uns gegenseitig herausgefordert, haben diskutiert, aber auch viel zusammen gelacht", erinnert sich der Benjamin-Darsteller. Besonders in einem romantischen Film sei die gegenseitige Chemie unter den Darstellern wichtig – so können die Funken auf der Leinwand am besten sprühen, erklärt er.

Im Jahr 2023 zelebrierten Matthew und Kate das zwanzigjährige Jubiläum des Films mit einem Livevideo auf Instagram. Hier erinnerte sich auch die Hauptdarstellerin an den gemeinsamen Dreh zurück. "Wenn du in eine Richtung gegangen bist, habe ich mich dir angepasst. Aber manchmal dachte ich auch: 'Ich bringe ihn ein wenig aus dem Konzept und schaue mir an, was dann passiert'", klärte sie auf. Klingt ganz danach, als hätte das liebevolle Necken auch hinter der Kamera stattgefunden. Zudem steckt eine interessante Geschichte dahinter, wie Matthew überhaupt an seine Rolle in dem Filmklassiker kam.

Die teilte der Schauspieler mit der Zeitschrift Variety – er sei bei einem Spaziergang auf einen Wahrsager getroffen. Der habe ihm schließlich zum Glück verholfen. "Es gibt einen Film, den du gerade in Betracht ziehst. Es ist eine romantische Komödie. Du musst es tun, oder du wirst es für immer bereuen", soll dieser ihm geraten haben. Kurze Zeit später nahm der Hollywoodstar die Hauptrolle an. Zu seinem Glück – denn der Film wurde ein großer Erfolg.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Matthew McConaughey und Kate Hudson

Getty Images Matthew McConaughey im März 2024

