Justin Longs Bowlingteam: "Star Wars" ruinierte den Traum

Schauspieler Justin Long (47) hat auf Instagram eine amüsante Geschichte aus der Vergangenheit ausgegraben – und dabei gleich eine ganze Reihe prominenter Kollegen mit hineingezogen. In einem Post erinnerte der 47-Jährige daran, dass er um das Jahr 2011 gemeinsam mit Aubrey Plaza (41), Oscar Isaac (46), Kate Mara (43) und Max Minghella (40) ein Bowlingteam namens "The Alright Alright Alrights" gegründet hatte. Als hätten sie damit nicht schon für genug Aufmerksamkeit gesorgt, hatte das illustre Quintett laut Justin auch noch einen prominenten Unterstützer in den eigenen Reihen: Matthew McConaughey (56) höchstpersönlich.

"Irgendwann um 2011 haben wir alle die Schauspielerei aufgegeben, um ein professionelles Bowlingteam zu gründen: 'The Alright Alright Alrights'", schrieb Justin in seinem Post – in Anlehnung an Matthews berühmten Ausruf aus dem Film "Dazed and Confused". Den texanischen Filmstar selbst bezeichnete er als Coach des Teams: "(@officiallymcconaughey war unser Trainer... eher ein SPIRITUELLER Trainer)." Doch der Traum vom Profibowling sollte schon bald platzen – und dafür machte Justin ausdrücklich seinen Teamkollegen Oscar verantwortlich. "Dann bekam Oscar eine Rolle in 'Star Wars', und das war's... unsere Träume wurden zunichte gemacht", klagte er. Oscar stieg 2015 mit "Star Wars: Das Erwachen der Macht" als Pilot Poe Dameron in das legendäre Franchise ein. Auch Oscars aktuelle Netflix-Serie "Beef" ließ Justin in seinem Post nicht unkommentiert: "Ich weiß, dass Oscar in einer neuen Show namens 'Beef' mitspielt... das hat mich daran erinnert, dass ich noch ein Hühnchen mit IHM zu rupfen habe."

Justin und Oscar verbindet eine langjährige Bekanntschaft aus gemeinsamen Zeiten in Hollywood, als beide in der Branche Fuß fassten. Auch Aubrey Plaza, die durch die Serie "Parks and Recreation" bekannt wurde, gehörte damals zum Freundeskreis der beiden Schauspieler. Abseits des Bowlings blieben jedoch alle Beteiligten ihrer Schauspielkarriere treu – Justins augenzwinkernde Klage über den verpassten Profisport bleibt dabei als Erinnerung an gemeinsame Zeiten bestehen. "Ich weiß, dass wir eines Tages darüber lachen werden, aber 15 Jahre später ist es noch immer zu frisch", scherzte er zum Abschluss seines Posts.

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Getty Images Justin Long, Schauspieler

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https://www.instagram.com/p/DYAN0IiEeH8/ Justin Long mit Matthew McConaughey, Aubrey Plaza, Oscar Isaac und Kate Mara

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Getty Images Schauspieler Oscar Isaac