Für Matthew McConaughey ist Vatersein die wichtigste Rolle

Matthew McConaughey (56) ist nicht nur einer der bekanntesten Schauspieler Hollywoods – für ihn ist die wichtigste Rolle in seinem Leben die des Vaters. In einem exklusiven Clip, den das Magazin People vorab veröffentlichte, spricht der 56-Jährige mit Abenteurer und TV-Moderator Bear Grylls offen darüber, was es für ihn bedeutet, Ehemann und Vater zu sein. Der Clip stammt aus der Sendung "Bear Grylls Is Running Wild", die am 21. April auf dem US-Sender Fox Premiere feierte. Matthew teilt darin persönliche Einblicke, die zeigen, wie tief verwurzelt sein Verständnis von Familie ist.

Im Gespräch mit Bear erklärt Matthew, dass Vatersein für ihn das größte "Kunstwerk" sei, das ein Mann erschaffen könne. "Ich glaube, ein Mann ist ein Prinz, bis er Kinder hat – dann wird er zum König. Ich glaube nicht, dass es etwas Wichtigeres gibt, das ein Mann tun kann", sagt er und fügt hinzu: "Wir sind sterblich. Das ist der Beginn unserer Unsterblichkeit – und wenn wir Glück haben, bekommen unsere Kinder selbst Nachwuchs, und das setzt sich fort. Ich denke, das größte Kunstwerk, das ein Mann erschaffen kann, ist es, ein guter Vater für einen Sohn oder eine Tochter zu sein." Außerdem verrät er, was ihm in seinen 13 Ehejahren mit Camila Alves (44) McConaughey besonders wichtig geworden ist: "Das beste Beispiel, das du deinen Kindern geben kannst, ist, wie du die Mutter behandelst", so Matthew.

Mit seiner Frau Camila, einer brasilianischen Unternehmerin und Autorin, hat Matthew drei Kinder: die Söhne Levi und Livingston sowie Tochter Vida. Dass der Wunsch, Vater zu werden, schon immer tief in ihm steckte, betonte er bereits gegenüber People im Jahr 2020: "Das Einzige, von dem ich jemals wusste, dass ich es sein wollte, war ein Vater. Und es ist der Gipfel geblieben. Vater zu sein war immer mein einziger Traum." Auch seinen Beruf sieht Matthew durch die Elternschaft bereichert – wie er 2024 erklärte, haben ihn seine Kinder zu einem besseren Schauspieler gemacht: "Kinder sehen die Dinge immer zum ersten Mal. Ihre Fragen sind unschuldig."

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey bei der Premiere von "Sing 2"

Anzeige Anzeige

Instagram / levimcconaughey Matthew McConaughey, Schauspieler, mit seiner Familie

Anzeige Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey und Camila Alves im März 2025