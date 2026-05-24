Scarlett Johansson glaubt nicht an eine Work-Life-Balance

Scarlett Johansson (41) hat sich nun offen über die Herausforderungen ihres Alltags geäußert. Trotz ihrer beeindruckenden Karriere – laut Forbes verdiente sie 2025 rund 36 Millionen Euro und gilt damit als bestbezahlte Schauspielerin des Jahres – ist das Leben der Marvel-Darstellerin alles andere als makellos organisiert. Zwischen Ehe, zwei Kindern, dem Aufbau einer eigenen Beautymarke und weiteren Schauspielprojekten sei es ihr schlicht unmöglich, überall gleich präsent zu sein. Deswegen glaubt sie auch nicht mehr daran, dass eine echte Work-Life-Balance erreichbar ist, wie sie in der Show "CBS Sunday Morning" verriet.

"Ich denke, es tatsächlich zu akzeptieren, dass es keine Work-Life-Balance gibt, ist der erste Schritt, ihr ein Stück näherzukommen – weil sie schlichtweg nicht möglich ist. Es gibt immer irgendwo ein Defizit", erklärte Scarlett. Sie habe gelernt, nachsichtiger mit sich selbst zu sein. Auch ihr Bild von Erfolg als Mutter habe sich gewandelt: "Jemand hat mir einmal gesagt: 'Wenn du zu 75 Prozent als Elternteil erfolgreich bist – wenn du 75 Prozent davon richtig machst, dann gewinnst du.' Das stimmt wahrscheinlich", sagte die Schauspielerin.

Kürzlich offenbarte die Schauspielerin jedoch gegenüber der New York Times, dass sie trotz ihres immensen Erfolgs nie für ihre Traumrolle gecastet wurde. Scarlett ist seit Oktober 2020 mit dem Comedian und Autor Colin Jost (43) verheiratet, der vor allem durch seine langjährige Tätigkeit bei der Late-Night-Show "Saturday Night Live" bekannt ist. Gemeinsam haben sie einen Sohn namens Cosmo, der im August 2021 zur Welt kam. Aus Scarletts früherer Beziehung mit dem französischen Journalisten Romain Dauriac, von dem sie sich 2017 trennte, stammt ihre Tochter Rose.

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Getty Images Scarlett Johansson am Balboa Bay Resort, 19. Oktober 2025

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Getty Images Scarlett Johansson bei der "Jurassic World Rebirth"-Premiere in NYC, Juni 2025

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Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost, Mai 2023