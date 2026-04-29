"John Wick"-Reihe bekommt neues Spin-off mit Donnie Yen

Donnie Yen hat auf Instagram ein erstes Bild vom Set seines neuen Projekts geteilt und damit bestätigt: Die Dreharbeiten zu einem weiteren Ableger des John Wick-Universums haben offiziell begonnen. Der Martial-Arts-Spezialist kehrt darin in die Rolle des blinden Auftragskillers Caine zurück, der in "John Wick: Kapitel 4" seinen ersten großen Auftritt hatte. Der Film trägt nach aktuellem Stand den Arbeitstitel "From the World of John Wick: Caine" – wobei sich daran noch etwas ändern könnte, da auf Filmklappen häufig Arbeitstitel oder Codenamen auftauchen.

Konkrete Details zur Handlung des Spin-offs sind bislang noch nicht bekannt. Fans der Reihe kennen Caine als einen der gefährlichsten Auftragskiller des "John Wick"-Universums – trotz seiner Sehbehinderung. Eigentlich hatte sich die Figur bereits zur Ruhe gesetzt, wurde aber in "Kapitel 4" dazu gezwungen, gegen seinen alten Freund John Wick anzutreten, nachdem ein Bösewicht seine Tochter als Druckmittel eingesetzt hatte. Eine Post-Credit-Szene des vierten Teils hinterließ dabei noch einige offene Fragen rund um die Figur. Einen konkreten Kinostarttermin gibt es noch nicht – frühestens Ende 2027 oder im Jahr 2028 soll der Film in die Kinos kommen.

Das "John Wick"-Universum wächst damit weiter: Neben diesem Spin-off sind auch "John Wick 5" sowie ein animiertes Prequel in Planung. Für den fünften Teil wurde bekannt, dass Keanu Reeves (61) in seine Rolle als John Wick zurückkehren wird. Regisseur Chad Stahelski wird zudem wieder hinter der Kamera stehen. Mit "From the World of John Wick: Ballerina" und Ana de Armas (37) in der Hauptrolle wurde 2025 bereits unter Beweis gestellt, dass das Universum rund um den beliebten Auftragskiller auch ohne die namensgebende Hauptfigur funktioniert.

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Getty Images Donnie Yen bei der Weltpremiere von "Ballerina" in London

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Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "John Wick", September 2015

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Getty Images Donnie Yen bei der Premiere von "John Wick: Chapter 4" im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Getty Images Keanu Reeves und Ana de Armas bei der "Ballerina"-Premiere in London, Mai 2025