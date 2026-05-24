"Es reicht mir": Ariel packt über Ex Giuliano Hediger aus

Ariel (23) spricht Klartext! Die Reality-TV-Bekanntheit hat jetzt auf Instagram ein lang angekündigtes Statement über ihren Ex-Freund Giuliano Lorenzo Hediger veröffentlicht – und das hat es in sich. In einem Clip, den sie mit "Die Wahrheit" betitelt, geht es vor allem um Giulianos aktuelle Teilnahme an Ex on the Beach seine angeblich mangelnde Unterstützung und sein schlechtes Verhältnis zur gemeinsamen Tochter. "Ich weiß, dass er der Vater meiner Tochter ist. Mir müsst ihr das nicht sagen, sondern ihm, weil er spielt keine Rolle in ihrem Leben. Null", wettert Ariel und behauptet: "Er ist von heute auf morgen vor zwei Jahren ausgewandert. Seitdem kommt er mal, wann er kommt, aber nicht als Vater von Ileyna." Seine Beiträge auf Social Media seien meistens inszeniert und lediglich ein Weg, Klicks zu generieren: "Dieses 'auf guter Papa zu tun' mit diesen Posts. Leute, Ileyna weiß nicht mal, wer er ist."

In dem emotionalen Clip schildert Ariel eine Reihe konkreter Situationen aus der gemeinsamen Vergangenheit. "Er hat noch nie eine Stunde allein mit ihr Zeit verbracht", erklärt sie in dem Video zum Beispiel. Außerdem wirft die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin dem Realitystar vor, kein Geld für das gemeinsame Kind zu zahlen: "Da kam auch noch nie ein Cent aus seiner Tasche, Unterhalt für unsere Tochter." Stattdessen unterstütze Giulianos Oma sie hin und wieder finanziell mit kleineren Beträgen. Besonders hart trifft Ariel nach eigenen Worten, dass Giuliano sie wegen ihrer neuen Rolle als Die Bachelorette-Protagonistin unter Druck setze und ihr gedroht habe: "Er ist der skrupelloseste Mensch, den ich in meinem ganzen Leben kennengelernt habe." Trotz der Wut und Enttäuschung über ihren Ex wünsche sich die Mutter einer Tochter aber, dass Giuliano irgendwann ein guter Vater für Ileyna sein kann. Ariel betont: "Das bedeutet nicht, dass ich ihm unsere Tochter verbiete. Er kann jederzeit von selber aus kommen."

Doch damit nicht genug: Abschließend spricht die Influencerin über den Verlust ihres Papas und Giulianos vermeintlich leere Versprechen: "Als er beim Dreh war von 'Ex on the Beach', ist mein Papa verstorben. Ich habe ihn dann angerufen über die Produktion und meinte: 'Ich brauche ihn, ich kann nicht mehr, ich brauche ihn jetzt sofort hier. Mein Papa ist gestorben.'" Trotz seiner Zusage ließ Giuliano Ariel hängen: "Er war nicht da. Ich habe ihn Monate später erst gesehen, nachdem das passiert ist. Ich glaube, zwei Monate später habe ich ihn zum ersten Mal wieder gesehen. Ileyna auch. Er ist nie gekommen." Statt bei seiner Familie zu sein, entschied sich Giuliano angeblich für jemand anderen: "Dann muss ich aber erfahren, dass er freiwillig die Show verlassen hat für eine andere Frau. Aber nicht, wenn ich in Not bin, weil es mir überhaupt nicht gut geht."

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Collage: Instagram / _ariel__61, Instagram / giulianohediger Ariel und Giuliano Lorenzo Hediger, Collage

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Instagram / _ariel__61 Ex-Dschungelcamp-Star Ariel mit ihrer Tochter Ileyna

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

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