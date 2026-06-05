Ultimatum? Ariel wehrt sich gegen Giuliano Hedigers Aussagen

Ariel (23) hat auf Instagram zu den jüngsten Aussagen ihres Ex Giuliano Lorenzo Hediger reagiert. Dabei lässt die TV-Bekanntheit kein gutes Haar an ihm. Auslöser war ein Interview, das Giuliano RTL Exklusiv gab, in dem er behauptete, er habe seine erste Tochter zur Adoption freigegeben, weil Ariel ihm ein Ultimatum gestellt habe. In ihrer Instagram-Story macht die Mutter einer Tochter nun deutlich, was sie von dieser Version der Geschichte hält.

"Was sind das für Aussagen? Ja, dieses Bild auf dem Spielplatz, das ist eins von vielen Bildern. Ich würde niemals mit einem Kind auf einen Spielplatz gehen, wo ich danach ein Ultimatum stelle. Das ist so krank", schoss Ariel in ihrer Story gegen ihren Ex, während sie ein Bild von sich und einem kleinen Mädchen teilte. Sie betonte, dass das Thema für sie damit abgehakt sei – gab aber noch einen Rat auf den Weg: "Er hat immer noch die Chance, es besser zu machen bei seinem zweiten. Er hat zwar schon zwei Jahre verkackt, aber es ist nie zu spät." Sie hoffe, dass Giuliano sich "wirklich Hilfe" hole, "damit er wirklich mal ein guter Papa sein kann."

Giuliano hatte in dem Interview erzählt, dass er durch einen Brief erfahren hatte, möglicherweise Vater geworden zu sein – das Kind stammte aus einem One-Night-Stand. Zum Zeitpunkt, als der Brief ankam, war er bereits mit Ariel zusammen. Das Paar ist inzwischen getrennt. In dem Interview hatte Giuliano erklärt, er habe das Kind freigegeben, damit es "in eine wohlhabende, schöne Familie kommt, was sie auch verdient hat" – aber eben auch den Vorwurf in Richtung Ariel erhoben, dass er das Kind zu sich geholt hätte, wenn sie ihm kein Ultimatum gestellt hätte.

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_ariel__61 Realitystar Ariel

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Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Juli 2025

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Reality-TV-Star, April 2026