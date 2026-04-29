Bachelors-Premiere: Es zieht ein Maulwurf in die Frauenvilla

In Kapstadt stehen zwei brandneue Junggesellen in den Startlöchern. Die doppelte Liebesjagd mit Sebastian Paul und Tim Reitz startet in Kürze, doch schon jetzt sorgt eine brisante Neuerung für Gesprächsstoff unter den Die Bachelors-Fans: Während 22 Anwärterinnen auf Rosen hoffen, schleicht sich eine Spionin unter die Liebeshungrigen. Die Mission ist klar: Falsche Absichten entlarven und die entsprechenden Damen aussortieren. In einem aktuellen Vorschau-Clip macht die Undercover-Lady unmissverständlich klar: "Ich werde in die Villa der Frauen einziehen, als Maulwurf! Ich will herausfinden, wer es hier ernst meint." Damit ist das Chaos in der Unterkunft vorprogrammiert.

Doch der Undercover-Gast ist nicht das einzige pikante Detail, das die Gemüter in Südafrika erhitzt. Eine der Bewerberinnen blickt bereits auf eine gemeinsame Vergangenheit mit Sebastian zurück, was für explosives Potenzial unter den Mitstreiterinnen sorgt. Angesichts dieser geballten Ladung an Geheimnissen und Verstrickungen urteilt eine Kandidatin im Clip treffend: "Das könnte Hollywood nicht besser schreiben", während eine andere ernüchtert feststellt: "Überall ist jemand am Heulen." Hier bleibt garantiert kein Auge trocken und kein Herz unberührt.

Der Staffelauftakt ist bei RTL+ ab dem 6. Mai abrufbar, doch auch für Fans des klassischen Fernsehabends gibt es gute Neuigkeiten. Der Sender RTL zeigt die neuen Folgen ab dem 10. Juni immer mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr im linearen Programm. Die bunte Mischung der Damen verspricht dabei jede Menge Unterhaltung: Von der bodenständigen Bankangestellten über kreative Content-Creatorinnen bis hin zu erfahrenen Models ist jeder Frauentyp vertreten. Diese Konstellation garantiert eine spannende Dynamik, die weit über das übliche Balzverhalten hinausgeht. Man darf gespannt sein, wer hier tatsächlich sein Glück finden wird.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Kim, Social Media- & Creator Managerin aus Frankfurt

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Joeleen, Verkäuferin im Luxuseinzelhandel aus Hamburg