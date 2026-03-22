Yungblud erinnert sich an Zeit mit Freund Ozzy Osbourne (†)

Yungblud (28) hat jetzt in einem Interview mit dem Mirror über seine besondere Freundschaft mit Ozzy Osbourne (†76) gesprochen. Die beiden Musiker trafen sich zum ersten Mal bei einer Albumrelease-Party von Ozzy in Los Angeles und verstanden sich sofort. "Wir haben zusammengesessen, er hat mich umarmt, und wir haben zweieinhalb Stunden einfach über irgendwelchen Kram geredet, seitdem sind wir enge Freunde", erzählte der 28-jährige Brite. "Ich habe ihn mein ganzes Leben lang geliebt ... ich konnte es nicht glauben."

Im Gespräch erinnert sich Yungblud auch daran, wie sehr ihn der Verlust des Rockers getroffen hat. Wie Mirror berichtet, war er gerade in einem Tonstudio auf den Bahamas, als er nach einer sechsstündigen Session mehrere verpasste Anrufe bemerkte. "Ich dachte, mein Vater ist gestorben oder meine Mutter. Dann sah ich eine Nachricht: 'Tut mir leid wegen Ozzy'", erinnert sich der Musiker. "Ich bin in Tränen ausgebrochen." Eine besondere Erinnerung an ihre Freundschaft war für Yungblud auch seine Interpretation von "Changes" bei Ozzys letztem Konzert im Villa Park. Ozzys Tochter Kelly Osbourne (41) erzählte ihm, dass ihr Vater in den Wochen vor seinem Tod die Performance "sechsmal am Tag" angesehen habe, "weil er gerade ein iPad bekommen hatte".

Neben den Erinnerungen an gemeinsame Momente berichtete Yungblud auch von einem besonders prägnanten Rat, den ihm die Rock-Legende gab und der ihm später unter anderem drei Grammy-Nominierungen einbringen sollte. "Ozzy sagte zu mir: 'Hol dir Amerika als Nächstes.' Das ist wirklich der Traum. Ich würde ihn so gern stolz machen." Dieser Rat begleitet ihn offenbar bis heute: Bei seinem ersten US-Auftritt nach Ozzys Tod widmete Yungblud ihm den Song "Changes" und versprach, bei jedem weiteren Konzert seiner Tour einen Song zu Ehren von Ozzy zu spielen.

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Instagram / yungblud Yungblud und Ozzy Osbourne

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Instagram / yungblud Yungblud und Ozzy Osbourne

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Imago Yungblud live in Kopenhagen, Oktober 2025