"Abrupt": Bonez MC bestätigt nun offiziell sein Liebes-Aus

Bonez MC (40), bürgerlich Johann Lorenz Moser, macht jetzt selbst Schluss mit allen Spekulationen: Der Rapper bestätigt in einer emotionalen Instagram-Story, dass seine Beziehung zu Freundin Mary beendet ist. In der Nachricht an seine Community spricht er von einem extrem harten Start in dieses Jahr und macht deutlich, dass ihn gleich mehrere Schicksalsschläge getroffen haben. "Das Jahr hätte verrückter nicht anfangen können... Anfang des Jahres ist meine 13-jährige Tochter zu mir gezogen, aufgrund unvorhergesehener Umstände, und plötzlich war ich alleinerziehender Vater, von null auf 100. Darauf war ich zwar nicht vorbereitet, aber ich kriege das schon irgendwie hin, mithilfe meiner Familie", schreibt er.

Dazu kam der plötzliche Verlust einer Halle, in der sein gesamtes Hab und Gut untergebracht war – sie musste innerhalb weniger Tage geräumt werden. Auch gesundheitlich hatte Bonez zu kämpfen: Er litt ständig unter Krankheiten und erfuhr, dass er starkes Asthma hat. Dann spricht der 187-Rapper von seiner schmerzhaften Trennung: "Darauf folgte eine abrupte Trennung, auf die ich nicht vorbereitet war." Als wäre das nicht schon genug, kamen auch noch "schwere gesundheitliche Probleme im näheren Familienkreis" hinzu. Trotz all dieser Rückschläge blickt er jedoch nach vorn und kündigt an: "Ich hab mir dieses Jahr bisschen anders vorgestellt, aber das Tape ist fertig und ich werde nächste Woche einen Channel machen, damit ich euch über WhatsApp erreichen kann. Liebe euch."

Dass es zwischen Bonez MC und Mary nicht mehr rund lief, hatten viele Fans bereits vermutet, nachdem die beiden sich längere Zeit nicht mehr gemeinsam gezeigt hatten. Vor einigen Wochen ließ die Influencerin auf Instagram durchblicken, dass sie und der Rapper getrennte Wege gehen: Auf die Frage, ob sie noch zusammen seien, antwortete sie mit einem knappen "Nein". In einem weiteren Kommentar erklärte sie, dass jeder sein "eigenes Leben" führe, weshalb sie nicht mehr zusammen unterwegs seien. Die beiden waren über fünf Jahre lang ein Paar. Gemeinsam haben sie ein Kind.

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Instagram / bonez187erz Rapper Bonez MC, November 2025

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Instagram / bonez187erz Bonez MC und Mary, Oktober 2021

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Instagram / marys.crib Bonez MC Ex-Partnerin Mary, Oktober 2025