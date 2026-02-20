"Bissu dumm¿": So viel spendet Bonez an "Ärzte ohne Grenzen"

Bonez MC (40) hat die erste offizielle Spende aus seinem Megalodon-Remix "Bissu dumm¿" bekannt gegeben. Über Instagram veröffentlichte der Hamburger Rapper den offiziellen Beleg, der zeigt, dass 90.941,93 Euro an die Organisation "Ärzte ohne Grenzen" geflossen sind. Die Summe stammt aus Streaming-Einnahmen, Verkäufen und weiteren Erlösen des Songs, der im April 2025 erschienen ist. "Diese Spende ist nur durch die Zusammenarbeit so vieler Künstler:innen und durch die Unterstützung der Community möglich gewesen", erklärte Bonez in seinem Post. Von Beginn an hatte er angekündigt, dass die Erlöse einem Hilfsprojekt zugutekommen sollen.

An dem Remix waren insgesamt 47 Rapperinnen und Rapper beteiligt, darunter seine 187-Kollegen LX (39) und Gzuz (37) sowie Sido (45), Juju (33), Ski Aggu (28) und Samra (31). Der Song enthält deutlich mehr politische Botschaften als gewöhnlich in der Szene üblich. Innerhalb weniger Monate entwickelte sich der Track zu einem Streaming-Hit. Fans und Szene-Kollegen reagierten überwiegend positiv auf die Aktion und lobten insbesondere die Transparenz und die schnelle Umsetzung. Samra, der ebenfalls auf dem Song vertreten ist, schlug in Reaktion auf die Veröffentlichung des Zahlungsbelegs vor, ähnliche Projekte künftig regelmäßig umzusetzen.

Bonez, der bürgerlich Johann Lorenz Moser heißt, gibt immer wieder Einblicke in seine finanziellen Verhältnisse. Der 39-Jährige hatte erst kürzlich in einer Fragerunde auf Instagram verraten, dass bei ihm täglich rund 3.000 Euro auf dem Konto landen. Diese Summe bezieht sich nach seinen Angaben auf laufende Einnahmen, vor allem aus Streams. Hochgerechnet sind das circa 90.000 Euro im Monat und knapp 1,1 Millionen Euro im Jahr. Mit seiner offenen Art sorgt der Musiker regelmäßig für Aufsehen in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

Instagram / bonez187erz Bonez MC, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / bonez187erz Bonez MC postet eine Spendenurkunde in Höhe von 90.941,93 € auf Instagram im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / bonez187erz Rapper Bonez MC, November 2025