Meilenstein: Bonez MC feiert über 8,3 Milliarden Streams

Bonez MC (40) hat einen neuen Karriererekord aufgestellt: Der Hamburger Rapper hat über alle Plattformen hinweg die Marke von 8,3 Milliarden Streams erreicht – ein Meilenstein, der in Berlin sichtlich gefeiert wurde. Unweit der East Side Gallery prangt nun ein riesiges Mural, das die beeindruckende Zahl im Stadtbild verewigt und den Moment für Fans und Passanten als Symbol der Dankbarkeit gleichermaßen greifbar macht. Hinter dem Erfolg als meistgestreamter Artist Deutschlands steht nicht nur der Künstler selbst, sondern auch sein langjähriges Kernteam. Die Ragucci & Boldt Künstleragentur, die den erfolgreichen Musiker betreut, ordnet den Triumph ein und erklärt, welche Stellschrauben den Weg dorthin geebnet haben. Zugleich markiert dieses Ereignis das Jubiläum von über zehn Jahren Zusammenarbeit: "Wir sind unglaublich dankbar und stolz, einen Ausnahmekünstler wie Bonez begleiten und unterstützen zu dürfen", betonte Geschäftsführer Ronny Boldt laut MusikWoche.

Die Agentur verweist auf einen Mix aus stetiger Release-Strategie, einer starken Fanbindung und plattformübergreifender Sichtbarkeit. Dazu zählen eingängige Singles mit hohem Wiedererkennungswert, kluge Kooperationen innerhalb der Szene und eine Social-Media-Präsenz, die Reichweiten in Streams ummünzt. Dass die 8,3 Milliarden (mittlerweile sind es wahrscheinlich noch einige mehr) über alle Dienste zusammengetragen wurden, unterstreicht die Breite des Erfolgs – von Video- bis Audio-Streaming: "Wir sind sicher, dass sich das genauso fortsetzt. Die ein oder andere Überraschung wird es in diesem Jahr auf jeden Fall geben", versprach Ronny, wie das Branchenmagazin MusikWoche berichtet. Er verweist auch auf die Rückendeckung für die eingespielte Struktur aus Künstlern, Management und Kreativpartnern, die seit mehr als zehn Jahren gemeinsam Kurs halten.

Privat und abseits der Zahlen zeigte sich Bonez MC zuletzt zunehmend reflektiert und familiär. Der Musiker und zweifache Vater betonte in der Vergangenheit, wie wichtig ihm seine Liebsten sind, und teilte Einblicke in Reisen, Studiozeit und die Balance zwischen Bühne und Zuhause. Freundschaften innerhalb des engen Umfelds, etwa mit langjährigen Wegbegleitern, spielen eine große Rolle. Seinen ersten großen Erfolg feierte er 2014 mit dem gemeinsamen Album "High & hungrig" an der Seite von Gzuz (37), der wie er zur Hamburger Rap-Crew 187 Strassenbande gehört. Die Platte erreichte Platz neun der deutschen Charts. Zwei Jahre später gelang ihm mit dem Kollaborationsalbum "Palmen aus Plastik", das er gemeinsam mit RAF Camora (41) veröffentlichte, ein Meilenstein: Das Werk schaffte es direkt auf Platz eins der Charts und markierte einen neuen Höhepunkt in seiner Laufbahn.

Collage: Instagram / bonez187erz, Instagram / bonez187erz Bonez MC feiert Meilenstein seiner Karriere, Collage.

Imago Gzuz und Bonez MC, Rapper

Getty Images Bonez MC und RAF Camora bei der 1Live Krone 2017