Venus Williams kehrt mit 45 Jahren zu den French Open zurück

Tennisveteranin Venus Williams (45) kehrt nach fünf Jahren Pause zu den French Open zurück. Die 45-Jährige wird beim Grand-Slam-Turnier in Paris, das vom 24. Mai bis zum 7. Juni 2026 stattfindet, im Doppel an den Start gehen. An ihrer Seite steht die ebenfalls amerikanische Tennisspielerin Hailey Baptiste. Das Duo sicherte sich laut dem Sportmedium Just Women's Sports die direkte Teilnahme am Turnier über ihre kombinierten Weltranglistenpositionen. Im Einzel wird Venus hingegen nicht zu sehen sein – die Associated Press bestätigte, dass sie für diesen Wettbewerb nicht gemeldet ist.

Zuletzt stand Venus 2021 bei den French Open auf dem Court und sorgte erst kürzlich bei den Australian Open für einen Rekord: Als Wildcard-Spielerin war sie dort die älteste Frau, die je im Hauptfeld eines der vier Grand-Slam-Turniere in Down Under antrat. Zwar verlor sie in der ersten Runde gegen Olga Danilovic, doch Venus zeigte sich begeistert von dem Erlebnis. "Es war ein großartiges Match, ein großartiger Moment. Die Energie des Publikums war unglaublich. Das hat mich so sehr mitgerissen", sagte sie danach gegenüber der Presse.

Venus hat eine lange und erfolgreiche Geschichte bei den French Open. Zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Serena Williams (44) gewann sie dort 1999 und 2010 jeweils den Doppeltitel. Im Einzel war sie ebenfalls stark vertreten – 2002 stand sie im Finale, unterlag dort aber Serena. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere hielt Venus sowohl im Einzel als auch im Doppel die Weltranglistenposition Nummer eins inne, wie die Associated Press berichtete. Insgesamt kann sie sieben Grand-Slam-Titel in ihrer Karriere vorweisen.

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Getty Images Venus Williams im Februar 2022

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Getty Images Serena und Venus Williams beim US-Open-Turnier 2022

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Getty Images Venus Williams bei einem Tennisspiel