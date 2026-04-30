Stephen Fry klagt nach Sturz von Bühne auf Schadenersatz

Ein Sturz von der Bühne hat für Stephen Fry (68) schwerwiegende Folgen gehabt – und nun auch rechtliche. Der britische Schauspieler und Autor verklagt das CogX Festival sowie die Kreativagentur Blonstein Events Ltd auf gut 115.000 Euro Schadensersatz. Der Vorfall ereignete sich im September 2023 in der O2 Arena in London, wo Stephen als Redner bei der Technologiekonferenz aufgetreten war. Nachdem er seinen Vortrag über Künstliche Intelligenz beendet hatte, stürzte er beim Verlassen der Bühne rund zwei Meter tief auf den Betonboden. Dabei brach er sich das rechte Bein an mehreren Stellen, das Becken gleich viermal sowie mehrere Rippen.

In den Gerichtsdokumenten, über die Daily Mail berichtete, heißt es, der Unfall sei durch Fahrlässigkeit der Beklagten verursacht worden, die es versäumt hätten, die Bühne und den Backstagebereich ausreichend zu sichern, zu beleuchten und gegen Abstürze zu schützen. Stephens Anwalt Keith Barrett von der Kanzlei Fieldfisher erklärte gegenüber BBC: "Es ist sehr bedauerlich, dass ein Gerichtsverfahren notwendig war, aber die Beklagten akzeptieren Sir Stephens Darstellung der Ereignisse nicht, und wir mussten das Gericht bitten, zu klären, wer für seine Verletzungen und Verluste verantwortlich ist." Beide beklagten Unternehmen weisen eine Mitschuld zurück. Ein Sprecher von Blonstein Events erklärte, man sei "in keiner Weise verantwortlich" für den Vorfall und zeige sich zuversichtlich, dass eine erfolgreiche Verteidigung möglich sei.

In einem Interview mit Claudia Winkleman auf BBC Radio 2 schilderte Stephen den Unfall ausführlich und zeigte sich gleichzeitig dankbar, mit dem Schrecken davongekommen zu sein. "Ich brach mir mein rechtes Bein an ein paar Stellen, mein Becken an vier Stellen und ein paar Rippen. Inzwischen geht es mir gut. Ich komme jetzt ohne Stock aus", berichtete er. Zudem lobte er das NHS und das Personal des Queen Elizabeth Woolwich Hospital, das ihn nach dem Sturz behandelt hatte. Mit Blick auf andere Patienten sagte er: "Die Person, die mich behandelte, sagte mir, dass ein Patient, der am selben Tag wie ich gestürzt war, aber nur halb so weit gefallen war, nie wieder laufen würde. Also schätze ich mich wirklich glücklich."

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Getty Images Stephen Fry, Comedian

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Getty Images Elliot Spencer und Stephen Fry bei den EE British Academy Awards 2015

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Getty Images Stephen Fry bei einem Event in London im April 2017