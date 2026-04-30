Dragqueens stehlen die Show: GNTM-Shooting sorgt für Stress

Bei Germany's Next Topmodel knistert es: In der aktuellen Folge bringt ein spektakuläres Fotoshooting die Kandidaten ins Schwitzen und sorgt hinter den Kulissen für dicke Luft. Mit dabei: vier Dragqueens, die ausdrücklich das Rampenlicht stehlen dürfen – und genau das tun. Die Models treten gemeinsam mit den Dragqueens vor die Kamera, kämpfen am Set um die Aufmerksamkeit des Fotografen und dürfen ihren Konkurrenten vom Backstagebereich dabei zusehen. Für die Looks stellt Designerin Betsey Johnson die Outfits, laut, bunt und auffällig, mit einem Mix aus Punk und Disco. Gastgeberin Heidi Klum (52) verfolgt jede Bewegung am Set – und bei Godfrey wird der Druck schnell sichtbar.

Das Motto lautet, den Vibe der Kleidung aufzunehmen und buchstäblich "zu den Klamotten zu werden". Einige liefern sofort ab: Daphne posiert souverän, Marlene setzt ihren Körper gezielt ein, Heidi ist jeweils zufrieden. Auch Luis überzeugt, Alexavius richtet die Dragqueens nach sich aus, gibt die Posen vor und dominiert das Set – dafür gibt es begeistertes Lob. Für Godfrey wird es dagegen zäh. Mitstreiter raunen in der Sendung: "Die fressen Godfrey gerade auf" und "Godfrey geht ein bisschen unter". Heidi bestätigt, dass er "untergeht". Zurück im Backstage-Bereich sieht der Kandidat das anders. "Ich weiß, ich bin sehr, sehr stark in Fotoshootings. Ich denke, ich bin auf jeden Fall der Stärkste beim Shooten. Ich habe die ganze Erfahrung [...] und ich glaube, es lief sehr gut", sagt er in der Sendung. Julia braucht eine zweite Runde, zeigt wenig Kreativität, Heidi zeigt sich zurückhaltend. Aurelie und Anika überzeugen, Tony und Ibo ebenso. Louis benötigt etwas mehr Anleitung, das Ergebnis sitzt. "Louis sieht gar nicht aus wie ein echter Mensch", schwärmt Heidi in der Show. Anna schließt das Set ab, kämpft mit dem vorgeschobenen Unterkiefer – am Ende gelingt ein gutes Foto.

Hinter den Kulissen prallen Stimmungen aufeinander. Während viele Kandidaten ihre Konkurrenz anfeuern, miteinander jubeln und fertige Bilder feiern, bleibt Godfrey distanziert. Er gratuliert nicht, wirkt sauer und sehr kritisch. Er ist überzeugt, dass die Dragqueens bei ihm aggressiver waren als bei anderen und er es deshalb schwerer hatte – so ist es in der Folge zu sehen. Die ungewöhnliche Konstellation mit vier Dragqueens, die ausdrücklich die Show stehlen dürfen, verschiebt die Dynamik am Set und macht den Wettkampf um Blicke spürbar. Zugleich erlaubt das Format, einander beim Shooten zuzuschauen, was den Druck erhöht und die Reaktionen im Backstage-Bereich unmittelbarer macht.

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Alexavius beim Shooting mit den Dragqueens

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Godfrey beim Shooting mit den Dragqueens

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Julia beim Shooting mit den Dragqueens

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