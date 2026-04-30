Diese acht Kandidaten stehen im DSDS-Halbfinale

Bei "Deutschland sucht den Superstar" 2026 stehen die Halbfinalisten fest! Nach der ersten Liveshow haben die Zuschauer per Voting entschieden, wer weiterhin vom Titel "Superstar 2026" träumen darf. Acht Kandidaten haben sich durchgesetzt: Lex Spielhaupter, Constance Dizendorf, Kadischa Weiß, Maric Verch, Abii Faizan, Menowin Fröhlich (38), Paco Simic und Tyrell Hagedorn ziehen ins Halbfinale ein. Das Voting-Ergebnis bedeutete dagegen das Aus für Peter Heimerdinger und Valentina Wagner, die ihren DSDS-Traum nach der ersten Liveshow begraben müssen.

Der Abend hielt gleich drei Abschiede bereit, denn bereits zu Beginn der Show kämpften Tyrell und Noemi Stefaniak in einem direkten Duell um einen Platz in der Top 10. Das Zuschauervoting entschied dabei zugunsten von Tyrell – für Noemi war die DSDS-Reise damit schon vor der Top-10-Phase beendet. Der 19-Jährige schaffte es anschließend nicht nur unter die besten Zehn, sondern wurde am Ende des Abends auch ins Halbfinale gewählt. Am 2. Mai kämpfen die acht verbliebenen Kandidaten nun darum, wer ins große Finale am 9. Mai einzieht.

Besonders im Blickpunkt der diesjährigen Staffel steht Menowin Fröhlich, der bereits zum zweiten Mal bei DSDS antritt. Der 38-Jährige sorgte in der ersten Liveshow für Begeisterung bei der Jury – Dieter Bohlen (72) und Bushido (47) zeigten sich regelrecht hingerissen vom Auftritt des Rückkehrers. Nun gehört Menowin zu den Top 8 und hat die Chance, den Titel zu holen, den er schon einmal so nah vor Augen hatte: Bei seiner ersten DSDS-Teilnahme im Jahr 2007 landete er auf dem zweiten Platz. Abseits der Bühne leben die Talente gemeinsam in einer WG, in der sie rund um die Liveshows von Kameras begleitet werden. Während Lex, Constance, Kadischa, Maric, Abii, Paco, Tyrell und Menowin nun alles daran setzen, sich ihren Traum vom Finaleinzug zu erfüllen, können Fans die bisherigen Auftritte und das WG-Leben jederzeit im Stream nachverfolgen.

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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RTL / Stefan Gregorowius Tyrell Hagedorn, DSDS-Liveshow-Kandidat

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RTL / Stefan Gregorowius Menowin Fröhlich, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Lex Spielhaupter, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Constance Dizendorf, DSDS-Liveshow-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Kadischa Weiss, DSDS-Liveshow-Kandidatin

RTL / Stefan Gregorowius Maric Verch, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Abii Faizan, DSDS-Liveshow-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Paco Lazar Simic, DSDS-Liveshow-Kandidat