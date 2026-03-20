Fans aufgeregt: Wird es 2026 wieder ein GNTM-Pärchen geben?

Bei Germany's Next Topmodel wird es romantisch – und die Fans hoffen bereits auf neue Liebesgeschichten. In der aktuellen Folge der Castingshow stand eine Foto-Challenge auf dem Programm, bei der sich die Models und ihre Mitstreiter besonders nahekommen mussten. Vor der Kamera sollten sie echte Intimität zeigen, sich küssen und romantische Momente inszenieren. Besonders zwei Teams sorgten dabei für mächtig Gesprächsstoff: Yanneck und Anna hatten zunächst mit Schüchternheit zu kämpfen, meisterten die Herausforderung dann aber mit Bravour und küssten, was das Zeug hält. Auch zwischen Louis und Antonia knisterte es gewaltig – die beiden flirteten heftig miteinander und betonten vor der Kamera, wie wohl sie sich miteinander fühlten.

Louis gab sogar offen zu, dass Antonia "sein Typ" wäre – die Chemie zwischen den beiden war nicht zu übersehen. Die Reaktionen der Fans ließen nicht lange auf sich warten: Unter einem Beitrag des offiziellen Show-Accounts auf Instagram häuften sich begeisterte Kommentare über die Gruppierungen. "Ich shippe die beiden so sehr", schrieb ein User über Yanneck und Anna. "Die sehen perfekt zusammen aus", kommentierte ein anderer. "Die werden doch safe ein Pärchen", war sich ein weiterer Fan sicher. Auch Louis und Antonia bekamen viel Zuspruch von den Zuschauern, die finden, dass die beiden ein perfektes Paar abgeben würden.

Sollte aus der Challenge tatsächlich die eine oder andere Beziehung entstehen, wäre es nicht das erste Mal in der "Germany's Next Topmodel"-Geschichte. Bereits 2024, als zum ersten Mal Jungs bei der Show dabei sein durften, kam es zwischen zwei Kandidaten zu einem Flirt, woraus später eine echte Beziehung entstand: Armin Rausch und Grace Zakhour waren zwar kurzzeitig getrennt, haben aber nach kurzer Pause wieder zueinander gefunden. Auch in der Staffel aus dem vergangenen Jahr gab es ein Pärchen, das seine Beziehung allerdings erst nach Veröffentlichung der Staffel bekanntgab: GNTM-Siegerin Daniela Djokic war kurzzeitig mit Kandidat Samuel Dohmen zusammen.

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ProSieben/Max Montgomery Yanneck und Anna von "Germany's Next Topmodel" 2026

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ProSieben/Max Montgomery Louis und Antonia beim Kuss-Shooting von GNTM

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Getty Images Grace Zak und Armin Rausch, Mai 2025

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