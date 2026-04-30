Helene Fischer schwärmt von Partner Thomas Seitel als Papa

Helene Fischer (41) hat in der ORF-Late-Night-Show "Willkommen Österreich" am Dienstagabend seltene Einblicke in ihr Familienleben gewährt. Die Sängerin sprach dabei auch über ihren Partner Thomas Seitel und dessen Qualitäten als Vater. Beim Wickeln des gemeinsamen Nachwuchses zeige Thomas durchaus Stärken – zumindest bei einer bestimmten Windelart: "Aber da gibt's ja auch verschiedenste Windeln, also Panties oder eben die mit Verschluss, und die Panties, die zieht er sehr schnell an, das muss ich ihm lassen", sagte Helene schmunzelnd.

Generell gab Helene in der Show einen ungewohnt persönlichen Einblick in ihren Alltag als Mutter und Bühnenkünstlerin. Sie sei über die Jahre ruhiger geworden, besonders seit die Kinder den Alltag prägen. "Jetzt kann mich ja gar nichts mehr erschüttern", so Helene. Man werde "in allem noch gelassener und noch entspannter", sagte sie weiter, weil man zu Hause ohnehin viel "wuppen" müsse. Zusammen mit ihrem Partner bildet sie ein starkes Team: "Ich habe einen tollen Mann und ich bin einfach rundum angekommen und glücklich", so die Sängerin weiter.

Neben ihrer Rolle als Mutter steht der Sängerin bald wieder eine aufwendige Tournee bevor. Die Helene Fischer 360° Stadium Tour 2026 startet am 10. Juni in Dresden und führt sie durch große Stadien in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden. Auch wenn die Proben noch gar nicht begonnen haben, lässt Helene das offenbar kalt – sie gab zu, lieber unter Druck zu arbeiten: "Ich liebe es, den Druck auch so ein bisschen zu verspüren, und ich mache gerne Dinge last minute." Sie verriet außerdem, dass ihre Kinder sie auf ihrer bevorstehenden Tournee begleiten werden.

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Imago Helene Fischer, November 2025

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Frederic Kern / Future Image / ActionPress Thomas Seitel 2019 in München

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin