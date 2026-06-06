Mega-Tour: Helene Fischer vor Comeback der Superlative

Helene Fischer meldet sich mit einer riesigen Stadionshow zurück: In weniger als einer Woche, am 10. Juni, startet die Sängerin ihre große Open-Air-Jubiläumstour – und die hat es in sich. Zum 20-jährigen Bühnenjubiläum setzt die 41-Jährige auf eine spektakuläre 360-Grad-Bühne, die 25 Meter in den Himmel ragt und 90 Meter lang ist. Für den Auftakt der Tour durch Deutschland, Österreich und der Schweiz hat sich die Sängerin das Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden ausgesucht.

Die Bühne ist ein riesiger, rundum mit LED-Wänden verkleideter Würfel, der insgesamt 288 Tonnen wiegt. Entwickelt wurde das Konzept von Set-Designer Ray Winkler, der zuletzt 2024 auch die Mega-Bühne für Adele (38) in München entworfen hatte. Für den Aufbau und die Proben sind 150 Techniker fast rund um die Uhr im Einsatz. Helene selbst zeigte sich im Gespräch mit Bild begeistert: "So eine gigantische Bühne hatte ich auch noch nicht. Das ist für mich ein komplett neues Arbeiten." Und weiter: "Wow, das ist hier wirklich ein kleines Monster, das wir bespielen werden." Trotz des Trubels betonte die Sängerin, wie sehr sie diese Momente liebt: "Ich brenne wirklich für das, und ich brenne für die Bühne, ich brenne für diese ganzen Live-Momente."

Dass Helene die große Tour nicht allein bestreiten wird, ist bereits bekannt. Die zweifache Mutter nimmt ihre ganze Familie mit auf die Reise und möchte so die Trennung vom Alltag zuhause so gering wie möglich halten. Auch zwischen den Proben gilt ihr Fokus ihren Liebsten: "Sobald ich von den Proben zu meiner Familie komme, liegt der Fokus auf ihr", so die Sängerin gegenüber der Bild.

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Instagram / helenefischer Helene Fischer, Februar 2026