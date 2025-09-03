So läuft der Alltag als Zwillingsmama für Hilary Swank

Hilary Swank (51) hat in den letzten 28 Monaten eine ganz neue Rolle übernommen: die der Zweifach-Mama. Die oscarprämierte Schauspielerin brachte im April 2023 ihre Zwillinge Aya und Ohm zur Welt, was ihr Leben komplett veränderte. Die Kinder sind seither der Mittelpunkt ihres Alltags und begleiten sie fast überall hin. Bei einem ihrer kürzlichen Besuche auf Mallorca, zur "Remus Lifestyle Night", blieben ihre Kinder mit Vater Philip Schneider im Hotel, während sie für ein paar Stunden das Rampenlicht genoss. "Sie geben das Tempo vor, mein Tag richtet sich nach ihnen. Aber ich habe Glück – sie sind gute Schläfer", erzählt sie im Interview mit Bunte.

Ihr Familienleben genießt die Schauspielerin in vollen Zügen. Jeden Morgen beginnt der Tag für Swank mit einem gemeinsamen Frühstück. Der Tag ist mit Spielen, Lesen von Büchern und Aktivitäten am See gefüllt, wo die Familie häufig schwimmen oder Boot fahren geht. Die Kochkünste ihres Mannes Philip Schneider erfreuen die ganze Familie, während Hilary selbst das Backen übernimmt. Die kalte Jahreszeit soll eine neue Herausforderung bringen, denn die Zwillinge sollen von ihrem Vater Skifahren lernen. Sie selbst fährt nicht so gerne Ski, wie sie erzählt: "Ich habe das nie richtig gelernt. Meine Familie hatte nicht viel Geld, als ich klein war – und Skifahren ist ein teurer Sport. Deshalb war das gar nicht drin."

Trotz ihrer Vereinnahmung durch die Mutterrolle bleibt die Schauspielerin geerdet und hat weiterhin Zeit für sich selbst. Jeden Freitag gönnt sie sich eine Ganzkörpermassage und auch ihr Sportpensum ist ihr wichtig. "Beides ist für meine mentale Gesundheit wichtig. Es muss schon etwas wirklich Wichtiges dazwischenkommen, dass ich das absage." Auf beruflicher Ebene übt Swank keinen Druck auf sich aus und hält sich an das Prinzip, sich stets zu verbessern. Die Schauspielerin, die bereits zweimal mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, hat bereits viel erreicht und erfreut sich heute ihrer neuen Familienroutine, während sie Gelassenheit ausstrahlt.

Getty Images Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels", 2024

Getty Images Philip Schneider and Hilary Swank bei der Premiere von "Ordinary Angels" in Ne York

Getty Images Hilary Swank und Philip Schneider, Januar 2023