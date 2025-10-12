Oha: Stephen Fry enthüllt seine Teenagerjahre hinter Gittern

Stephen Fry (68) hat in der Show "Celebrity Traitors" Einblicke in seine turbulente Jugendzeit gegeben. Während einer Unterhaltung mit dem YouTuber Niko Omilana sprach der Schauspieler und Moderator offen darüber, dass er mit 17 Jahren wegen Kreditkartenbetrugs im Gefängnis war. "Ich war ein schwieriges Kind", sagte Stephen und schilderte, wie er nach dem Diebstahl einer Jacke mit einer darin enthaltenen Geldbörse eine Einkaufstour unternahm, bevor ihn die Polizei verhaftete. Für diese Taten musste er eine Strafe im Pucklechurch-Gefängnis, nahe Bristol, absitzen.

Die dramatische Vergangenheit des Schauspielers ist weniger bekannt als seine späteren Erfolge im Showgeschäft. Bekannt aus Produktionen wie "Blackadder" und "Der Hobbit" sowie als beliebter Moderator der BBC-Quizshow "QI", hat sich Stephen von seiner problematischen Jugendzeit weit entfernt. Doch dunkel waren nicht nur seine Teenagerjahre: Im Alter von 37 Jahren erhielt er die Diagnose bipolare Störung, nachdem er jahrelang mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte. In einem Podcast berichtete er, wie diese Diagnose ihm half, seine Stimmungsschwankungen zu verstehen, die ihn dreimal in den Suizid trieben. Auch eine Krebserkrankung im Jahr 2018 brachte gesundheitliche Herausforderungen mit sich, die er rückblickend als langwierig und belastend beschreibt.

Trotz vieler Hürden konnte Stephen sowohl beruflich als auch privat große Erfolge verbuchen. Anfang des Jahres wurde er von König Charles III. (76) für seinen Einsatz in den Bereichen Umweltschutz, Wohltätigkeit und Aufklärung über psychische Gesundheit zum Ritter geschlagen. Die Zeremonie empfand er als besonders bewegend und gedachte dabei seiner Mutter. "Das war wie eine Erlösung. Der schwierige Junge, der ich einmal war, hatte sie endlich nicht enttäuscht", sagte er über den bedeutsamen Moment.

