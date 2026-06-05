Alexa Demie spricht über Barbie Ferreiras "Euphoria"-Aus

Nach dem Finale der dritten und letzten Staffel von Euphoria hat sich Alexa Demie (35) erstmals öffentlich zu dem Abgang ihrer Kollegin Barbie Ferreira (29) geäußert. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sprach die Schauspielerin offen darüber, wie sie den Schritt ihrer Mitstreiterin empfunden hat – und findet dabei überraschend klare Worte. Barbie hatte die HBO-Erfolgsserie nach der zweiten Staffel verlassen, in der sie die Figur Kat Hernandez gespielt hatte. "Ich war traurig, aber ich habe ihre Entscheidung wirklich respektiert – sie muss auf sich selbst achten", sagte Alexa. Den Ausstieg bezeichnete sie als "mutige Entscheidung", immerhin verließ Barbie eine Serie, die zu dem Zeitpunkt neun Emmys gewonnen hatte.

In demselben Interview sprach Alexa auch über die jahrelangen Produktionspausen zwischen der zweiten und dritten Staffel von "Euphoria". HBO habe sie stets auf dem Laufenden gehalten, etwa über den Tod ihres Kollegen Angus Cloud (†25) sowie über Creator Sam Levinsons Arbeit an anderen Projekten wie der Serie "The Idol". "Ich habe mein Bestes gegeben, die Situation einfach anzunehmen", sagte sie, wie das Magazin People berichtet. Auf die Frage nach den Vertragsverhandlungen ihrer Kollegen zeigte sich Alexa entspannt: "Wir sprechen nicht über Geschäfte." Bezüglich Zendaya (29) erklärte sie: "Zendaya ist großartig, sie gibt mir Ratschläge, wenn ich frage. Aber was für eine Person funktioniert, funktioniert nicht unbedingt für mich."

Barbie selbst hat ihren Abgang mehrfach in verschiedenen Podcasts und Interviews beleuchtet. Zuletzt erklärte sie im Podcast "Not Skinny But Not Fat" von Amanda Hirsch, dass ihr Ausstieg alles andere als dramatisch gewesen sei. "Es war eigentlich das Gegenteil von dramatisch, ein langer Prozess, bei dem ich mir dachte: 'Ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist'", sagte sie. Im Kern sei es darum gegangen, dass für ihre Figur keine sinnvolle Weiterentwicklung gefunden werden konnte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexa Demie in Hollywood, November 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbie Ferreira bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019