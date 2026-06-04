Seine Buchadaption: Stephen King feiert diesen Sci-Fi-Flop

Stephen King (78) ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen – das gilt auch, wenn es um Verfilmungen seiner eigenen Werke geht. So hat der Horrorautor schon mehrfach öffentlich gemacht, wie wenig er von Stanley Kubricks (†70) legendärer "Shining"-Adaption hält. Doch der Autor kann auch in die andere Richtung überraschen: Für den Sci-Fi-Horrorfilm "Puls" aus dem Jahr 2016 findet er gegenüber Yahoo bis heute lobende Worte – obwohl der Film bei Fans und Kritikern als eine der schwächsten Adaptionen seiner Romane gilt. "Ich habe ehrlich nie verstanden, warum die Leute 'Puls' nicht mochten", erklärte er in dem Interview.

Im Gegenteil: Stephen hält den Film sogar für unterschätzt. "Für mich war das ein großartiger, exzentrischer Film mit wirklich seltsamen, eigenwilligen Darbietungen", schwärmte er weiter. Besonders die Hauptdarsteller John Cusack (59) und Samuel L. Jackson hebt er dabei ausdrücklich hervor: "John Cusack in Bestform, und Samuel L. Jackson ist ebenfalls großartig." An den Kinokassen in den USA spielte der Film allerdings nur knapp über eine Million Dollar ein – ein gewaltiger Flop. In Deutschland kam "Cell", so der Originaltitel, gar nicht erst ins Kino und erschien direkt auf DVD und Blu-ray. Auf der Kritiken-Plattform Rotten Tomatoes kommt der Film auf lediglich 11 Prozent Zustimmung bei der Fachpresse und 17 Prozent beim Publikum.

Der Film basiert auf einem der weniger bekannten Romane von Stephen. Die Handlung dreht sich um ein mysteriöses Signal, das über das Mobilfunknetz verbreitet wird und jeden, der gerade telefoniert, in einen blutrünstigen Amokläufer verwandelt. Regie führte Tod Williams, der zuvor durch "Paranormal Activity 2" bekannt geworden war. Bemerkenswert: Das Drehbuch zu "Puls" stammt teilweise aus Kings eigener Feder – gemeinsam mit Adam Alleca schrieb der Autor selbst das Skript zur Verfilmung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen King 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images John Cusack im Februar 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Samuel L. Jackson im September 2014

Anzeige