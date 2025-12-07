"Wie der Papa": Ingo schwärmt vom Kind seiner neuen Freundin

Reality-TV-Star Ingo Peters (35) lässt sein Herz sprechen: In einer Fragerunde auf Instagram erzählte er, wie sehr er sich in den gemeinsamen Alltag mit seiner neuen Freundin Steffi eingefunden hat – und wie eng sein Verhältnis zu ihrem Kind bereits ist. Die Beziehung läuft seit rund vier Monaten, die beiden leben noch getrennt und wohnen etwa 30 Minuten Bahnfahrt voneinander entfernt. Trotzdem verbringen sie viel Zeit miteinander. Besonders rührend: "Ich fühle mich mittlerweile schon wie der Papa", schwärmte Ingo.

Zu den praktischen Details wurde Ingo konkret. Der Schwiegertochter gesucht-Star und Steffi hätten für Besuche und Ausflüge einen eingespielten Rhythmus gefunden, trotz der kurzen Distanz zwischen ihren Wohnorten. "Meine liebe Freundin findet das auch super, wie ich damit umgehe und sie auch ein bisschen unterstütze in manchen Situationen", erklärte er in seiner Story. Dass das Kind ihn "prima" annehme, sei für ihn ein großes Glücksgefühl – und wohl auch ein Zeichen, dass der neue Beziehungsalltag funktioniert.

Der 35-Jährige hatte seine neue Liebe früher der Öffentlichkeit präsentiert, als ursprünglich geplant. Auf Instagram zeigte er sich damals zum ersten Mal gemeinsam mit Steffi und strahlte über das ganze Gesicht. "Ich mache mir jetzt mit meiner Freundin Steffi einen schönen Abend", schrieb der Reality-TV-Star dazu. Eigentlich wollte Ingo die Beziehung erst auf einem Event seines Freundes Eric Sindermann (37) offiziell vorstellen, doch so lange konnte der TV-Liebling seine Freude offenbar nicht geheim halten.

Instagram / ingo_von_schwiegertochter Ingo Peters und seine Freundin Steffi, Dezember 2025

Ingo, "Schwiegertochter gesucht"-Star

"Schwiegertochter gesucht"-Teilnehmer Ingo und seine Freundin Steffi

