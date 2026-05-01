Liam Paynes letzte Stunden: Kate teilt ergreifendes Video

Rund 18 Monate nach dem Tod von Liam Payne (†31) hat seine ehemalige Freundin Kate Cassidy auf Instagram ein bewegendes Video geteilt, das die beiden bei ihrem letzten gemeinsamen Tag zeigt. Darauf sind Kate und der Sänger beim Reiten durch die argentinische Landschaft zu sehen – ein Ausflug, der sich kurz vor Liams tragischem Tod ereignete. Dazu schrieb die Influencerin: "Genieße jeden Moment, den das Leben dir schenkt. Denn ich wusste nicht, dass dies das letzte Mal sein würde, dass ich meinen Freund in diesem Leben sehen würde." In der Caption des Posts fasste sie den Tag in schlichten Worten zusammen: "Ein wunderschöner letzter Tag verbracht."

Gleichzeitig sprach Kate auch über ihren Trauerprozess und machte dabei deutlich, dass sie langsam bereit sei, wieder zu daten. In einem Video auf Instagram erklärte die 27-Jährige: "Es ist anderthalb Jahre her, seit Liam verstorben ist. Ich denke, dass Liebe nach einem Verlust ein großes Kapitel im eigenen Trauerprozess ist, und ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird." Sie fügte hinzu: "Aber ich weiß, dass ich es liebte, verliebt zu sein. Ich möchte eines Tages Kinder haben, ich möchte eine Familie haben, und ich weiß, dass Liam das für mich wollen würde." Dabei betonte sie aber auch, dass sich daran eines nie ändern werde: "Ich werde Liam immer lieben, und das wird sich niemals ändern, egal wen ich treffe und wer in mein Leben kommt."

Liam starb am 16. Oktober 2024, nachdem er in Buenos Aires von einem Hotelbalkon gestürzt war. Er wurde nur 31 Jahre alt. Kate und er hatten zwei Jahre lang eine Beziehung geführt. Die Influencerin hat sich seitdem immer wieder offen in den sozialen Medien über ihren Schmerz geäußert – und dabei auch Gegenwind erlebt. Als ein Nutzer online kommentierte, sie solle aufhören, über Liam zu sprechen, wehrte sich Kate deutlich. In einem TikTok-Video erklärte sie: "Liam Payne war mein Freund. Er war für mich nicht nur eine bekannte Persönlichkeit. Wenn ein Mensch stirbt, stirbt er zweimal – einmal tatsächlich und ein zweites Mal, wenn man aufhört, über ihn zu sprechen. Ich werde nicht zulassen, dass Liam ein zweites Mal auf diese Weise stirbt."

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IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024

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Instagram / kateecass Kate Cassidy und Liam Payne

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Instagram / kateecass Kate Cassidy, Model