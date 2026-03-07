Trotz Klage: Colleen Hoover lobt die "It Ends With Us"-Stars

Für Colleen Hoover (46) war die Verfilmung ihres 2016 erschienenen Romans It Ends With Us ("Nur noch ein einziges Mal") ursprünglich ein Traum, der wahr wurde – doch die begleitenden Schlagzeilen haben diesen Traum lange überschattet. Im Podcast "Open Book" von Jenna Bush Hager sprach die Autorin nun offen darüber, wie es ihr gelingt, das cineastische Werk vom öffentlichen Skandal zu lösen. Dabei wählte sie deutliche Worte: "Ich bin wirklich stolz auf diesen Film. Ich glaube, die Schauspieler, der Regisseur, alle haben so einen guten Job gemacht." Die Resonanz des Publikums auf die Verfilmung habe sie schlicht überwältigt – und genau das sei es, worauf sie ihren Fokus lenkt. Dass Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) hinter den Kulissen offenbar in tiefen Konflikt geraten sind, ändere an der Qualität des Films selbst nichts, so Colleens Überzeugung.

Der juristische Streit zwischen Blake und Justin begann im Dezember 2024 und zieht seither weite Kreise. Der Hintergrund des Konflikts ist schwerwiegend: Blake reichte Ende 2024 Klage gegen Justin ein und warf ihm sexuelle Belästigung sowie gezielte Rufschädigung vor – Vorwürfe, die der Regisseur entschieden bestreitet. Der Prozess zwischen den beiden Schauspielern ist für den 18. Mai angesetzt. Für Colleen hatte das öffentliche Getöse um den Fall zwischenzeitlich fatale Folgen für ihre eigene Beziehung zu ihrem Werk. Noch im November 2025 gestand sie dem Magazin Elle, dass es ihr zwischenzeitlich peinlich gewesen sei, ihr eigenes Buch zu empfehlen. "Wenn mich Leute fragen, was ich mache, sage ich nur: 'Ich bin Schriftstellerin. Bitte fragt mich nicht, was ich geschrieben habe.'" Den Zwist zwischen den Hauptdarstellern hatte sie damals als "Zirkus" bezeichnet, der die Karrieren der Beteiligten negativ beeinflusst habe.

Colleen sprach auch darüber, wie sich ihr Verhältnis zu sozialen Medien und öffentlicher Präsenz grundlegend verändert habe – nicht zuletzt durch den rasanten Aufstieg des sogenannten "BookTok"-Phänomens nach der Pandemie, das ihren Büchern zu ungeahnter Bekanntheit verholfen hatte. All das zusammen mit dem Filmrummel habe sie zunächst überfordert. "Ich weiß jetzt einfach, dass ich mich auf die Menschen fokussieren muss, die mich unterstützen", so Colleen. Dass sie trotz allem weiterhin an künftigen Adaptionen ihrer Romane festhält – darunter "Reminders of Him" und "Verity", die 2026 in die Kinos kommen sollen – unterstreicht, dass sie ihre literarische Karriere nicht vom Lärm der Boulevardpresse definieren lässt.

Getty Images Colleen Hoover im April 2023

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

Getty Images Colleen Hoover bei einem Fan-Screening zu "Regretting You" in Dallas, September 2025