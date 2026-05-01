Geheime Aufnahmen von Prinzessin Diana in Doku gezeigt

Jahrzehntelang lagen sie im Verborgenen – jetzt werden geheime Tonbandaufnahmen von Prinzessin Diana (†36) erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Aufnahmen stammen aus dem Jahr 1991 und wurden von Dianas Freund James Colthurst festgehalten. Insgesamt fünf Stunden dieses Materials fließen nun in die dreiteilige Dokuserie "Diana: The Unheard Truth" ein, die laut Deadline vom Produktionshaus Love Monday gemeinsam mit 53 Degrees Global produziert wird. Auf den Bändern äußert sich Diana zu ihrem Ex-Mann Charles, dem heutigen König Charles III. (77), zu seiner Frau Königin Camilla (78) sowie zu Andrew Mountbatten-Windsor (66).

Die Tonbandaufnahmen hatten damals als Grundlage für Andrew Mortons Buch "Diana: Her True Story" gedient. Für die Dokuserie konnte das Produktionsteam Andrew selbst sowie James als Partner gewinnen und sich so exklusiven Zugang zu dem Material sichern. In den drei Jahrzehnten seit Dianas Tod war weniger als eine Stunde dieser Aufnahmen jemals zu hören. Neben den Tondokumenten kommen in der Serie auch enge Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter zu Wort: Schulfreundin Delissa Needham, die bislang noch nie vor einer Kamera über Diana gesprochen hat, Hairstylist Sam McKnight, Astrologin Penny Thornton sowie Richard Kay, Journalist der Daily Mail, der Diana zu ihren Lebzeiten als Vertrauter zur Seite stand. Die Dokuserie wird derzeit weltweit angeboten.

Diana – bekannt als "People's Princess" und "Lady Di" – war am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben gekommen. Sie hinterlässt zwei Söhne: Prinz William (43) und Prinz Harry (41). Ihr einstiger Freund James hatte ihr als Mittelmann zwischen ihr und Autor Andrew gedient, als das Buch in den frühen 1990er Jahren entstand. Die Tonbänder, die dabei entstanden, galten lange als eine der intimsten Quellen zu Dianas persönlichem Erleben. Das Kreativteam der neuen Dokuserie betont, man wolle damit die Erzählung herausfordern, die Diana "zu oft als Opfer ihrer Umstände" dargestellt habe.

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Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

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Getty Images Andrew Morton, Royal-Autor

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ActionPress Prinzessin Diana im Jahr 1989 beim Besuch des Dartmouth Naval College