Schluss mit Fabian? Antonia Elena kontert Liebesaus-Gerücht

Antonia Elena (33) macht kurzen Prozess mit den Gerüchten rund um ihre Beziehung zu ihrem Freund Fabian. In einem Reel auf Instagram zeigte die Influencerin entsprechende Nutzer-Kommentare und stellte jetzt klar, dass es in ihrer Partnerschaft keinen Knacks gibt und die Spekulationen ins Leere laufen. Auslöser waren zahlreiche Kommentare und ein kursierendes Video auf TikTok, nachdem sie zuletzt Unternehmungen nur mit ihrem Kind geteilt online hatte. Antonia betonte, sie verbringe eben auch mal Zeit ohne ihren Partner – und genau das sei völlig normal. Für ihre Community fasste sie unmissverständlich zusammen, dass von Trennung keine Rede sein kann.

Die Netzbekanntheit machte in ihrem Clip deutlich, dass die Beziehung zu Fabian nach wie vor stabil ist. "Mit meinem Partner ist alles super. Es könnte tatsächlich nicht besser sein", stellt Antonia klar und richtet deutliche Worte an die Follower, die sich von TikTok-Videos beeinflussen lassen. Sie erklärt, dass sie selbstverständlich auch mal ohne ihren Partner Zeit verbringe und sich Auszeiten nur mit ihrem Kind nehme. Gerade daraus würden jedoch "so schnell" vermeintliche Enthüllungen über einen angeblichen Liebes-Crash konstruiert. Die Influencerin betont außerdem, wie sehr sie sich auf ihren Freund verlassen kann und hebt hervor, dass sie ihm "zu einhundert Prozent" vertraue.

Doch nicht nur die Trennungsgerüchte setzten Antonia zuletzt zu. Vor einem Tag meldete sie sich nach einer kurzen Social-Media-Pause zurück und erklärte offen, warum sie kurz abgetaucht war. "Ich brauchte ein bisschen Abstand von der digitalen Welt... das erste Mal so richtig nach acht Jahren Instagram", schrieb sie in ihrer Story. Die vergangenen Wochen seien online wie offline hart gewesen. "Menschen können manchmal grausam sein, und auch wenn ich ein echt dickes Fell habe, hat mich die letzte Zeit sehr mitgenommen", machte sie deutlich. Im Hintergrund stand auch der Streit mit ihrem Ex Christian Wolf (30), der sich zuvor öffentlich mit "gespaltenem Herzen" geäußert und Antonia vorgeworfen hatte, seine Beziehung mit Romina Palm (26) sabotieren zu wollen.

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena und Fabian Müller im Oktober 2025

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Imago Antonia Elena auf der FIBO in Köln, April 2026

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin