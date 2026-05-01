"Horrorfilm": Helene Fischer erinnert an ihren Bühnenunfall

Helene Fischer (41) spricht kurz vor dem Start ihrer neuen "360° Stadion Tour" offen über den Moment, der für sie wie ein persönlicher Albtraum war. In der ORF-Late-Night-Show "Willkommen Österreich" erinnert sich die Sängerin an ihren schweren Trapezunfall während eines Konzerts in Hannover im Juni 2023. Damals war sie mitten in einer aufwendigen Akrobatiknummer hoch über der Bühne unterwegs, als plötzlich alles anders kam. Vor den Augen tausender Fans krachte sie gegen eine Metallstange, verletzte sich im Gesicht – und stand dennoch weiter im Scheinwerferlicht. In der Sendung, in der sie gemeinsam mit Florian Silbereisen (44) zu Gast war, schilderte sie nun, wie sich diese dramatischen Minuten für sie persönlich anfühlten.

In dem Gespräch macht Helene deutlich, dass sie ihrem Akrobatikpartner keine Vorwürfe macht. Die Schlagersängerin betont, der Fehler habe allein bei ihr gelegen: Sie sei an diesem Abend zu nah an der Stange gewesen und beim Absprung unglücklich dagegen gesprungen. "Es war mein eigener Horrorfilm. Ich habe gesungen und dabei ist das Blut gespritzt", erzählt sie über den Moment des Aufpralls. Trotz der blutenden Verletzung brachte sie den Song "Wunden" noch zu Ende, bevor sie hinter der Bühne medizinisch versorgt wurde. Erst danach wurde das Konzert abgebrochen. Heute, erklärt die Musikerin, könne sie mit etwas Abstand auf das Geschehen blicken und sei vor dem erneuten Gang in die Stadien erstaunlich gelassen.

Privat hat sich bei Helene in den vergangenen Jahren viel verändert – und das wirkt sich auch auf ihren Umgang mit Druck und Nervosität aus. Die Künstlerin, die inzwischen zwei kleine Töchter hat, beschreibt den Familienalltag als intensives Trainingslager in Sachen Organisation und Nervenstärke. Schon vor einiger Zeit erzählte sie, dass allein die Koordination von Kindern und sportlichem Training zu einem großen Projekt geworden ist, das ihren Tagesablauf bestimmt. Genau diese Erfahrungen im Alltag scheinen ihr nun zu helfen, auch große Bühnenmomente ruhiger anzugehen. In "Willkommen Österreich" fasst sie dieses neue Lebensgefühl zusammen: Nichts könne sie so schnell erschüttern, weil sie zu Hause ohnehin ständig gefordert sei – und sie zollt allen Eltern Respekt, die diese Herausforderung jeden Tag meistern.

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Imago Helene Fischer, November 2025

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin

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Getty Images Helene Fischer, Sängerin