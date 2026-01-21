König Carl Gustafs Schwester Prinzessin Désirée ist tot

Prinzessin Désirée von Schweden, die ältere Schwester von König Carl Gustaf (79), ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Der Palast gab am 21. Januar bekannt, dass Désirée "friedlich und ruhig" in ihrem Zuhause auf Schloss Koberg in Västergötland im Kreise ihrer Familie verschied. König Carl Gustaf äußerte sich in einer bewegenden Stellungnahme unter dem offiziellen Beitrag auf Instagram: "Mit großer Trauer habe ich die Nachricht vom Tod meiner Schwester aufgenommen." Als Zeichen der Trauer wehen auf Schloss Drottningholm und Haga die Flaggen auf halbmast. Weitere Informationen zur geplanten Beerdigung sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Prinzessin Désirée war die dritte Tochter von Kronprinz Gustaf Adolf und Prinzessin Sibylla. Sie wurde am 2. Juni 1938 auf Schloss Haga geboren und war nicht nur die Schwester von König Carl Gustaf, sondern auch eine Cousine von Dänemarks Königin Margrethe. Nach ihrer umfangreichen Ausbildung in sozialpädagogischen und textilen Fächern heiratete sie 1964 Baron Niclas Silfverschiöld, mit dem sie drei Kinder bekam. Seit dem Tod ihres Ehemanns 2017 lebte sie auf Schloss Koberg, einem Ort, der ihr stets viel bedeutet hatte, wie auch König Carl Gustaf, der 2024 bereits seine Schwester Prinzessin Birgitta verloren hatte, in seinem Statement betonte.

Das Leben von Prinzessin Désirée verlief abseits des großen Rampenlichts, da sie nach ihrer Heirat ihren offiziellen Status als Teil der schwedischen Königsfamilie aufgab. Dennoch bewahrte sie sich eine enge Beziehung zu ihrer Familie. König Carl Gustaf teilte in seiner Trauer Worte voller Wärme und erinnerte an gemeinsame Momente im Haus der Familie Silfverschiöld. Trotz ihrer Zurückgezogenheit war Désirée für viele eine beliebte Persönlichkeit innerhalb der schwedischen Adelskreise und wird sicherlich eine Lücke in den Herzen ihrer Familie und Freunde hinterlassen.

Imago Prinzessin Désirée bei der Ankunft zur Hochzeit von Prinz Carl Philip und Sofia Hellqvist in Stockholm, 13. Juni 2015

Imago Prinzessin Désirée bei der Hochzeit von Vicky Andrén und Gustaf Magnuson

Instagram / kungahuset König Carl XVI. Gustaf von Schweden 2026