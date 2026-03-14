Mysteriöses Wandbild: Olivia Rodrigo plant wohl neue Musik

Olivia Rodrigo (23) versetzt ihre Fans in Aufruhr: Die Sängerin scheint sich auf die Veröffentlichung neuer Musik vorzubereiten, nachdem am Mittwoch in Los Angeles ein mysteriöses lilafarbenes Wandbild aufgetaucht ist. Wie TMZ berichtet, zeigt das auffällige Kunstwerk ein neu gestaltetes Logo mit ihren Initialen in einem verschnörkelten, stilisierten Design. In der Mitte des Logos prangt ein kleines Herz als zusätzliches Detail. Der Hashtag "OliviaIsComing" trendete daraufhin rasant im Netz. Fans spekulieren momentan wild, was die 23-Jährige als Nächstes plant.

Dass neue Musik tatsächlich in Arbeit ist, deutete bereits zuvor ihr langjähriger Produzent Dan Nigro an. Er teilte vor Kurzem auf Instagram einen Beitrag, in dem er verriet, dass er und Olivia gemeinsam im Studio seien, um "Aufnahmen fertigzustellen". Die Musikerin kommentierte das Foto ihres Produzenten und scherzte über "den spürbaren Stress auf diesem Foto". Olivia selbst hat bislang jedoch noch keine offizielle Ankündigung zu einem neuen Album gemacht.

Die ehemalige Disney-Darstellerin hat sich mit ihrer Vorliebe für die Farbe Lila bereits in der Vergangenheit einen Namen gemacht. Mit ihrem Debütalbum "Sour" aus dem Jahr 2021 feierte sie große Erfolge und etablierte sich als eine der erfolgreichsten jungen Künstlerinnen ihrer Generation. Olivias zweites Album "Guts" folgte 2023 und unterstrich ihren Status als Popstar. Während die Fans nun sehnsüchtig auf neue Songs warten, heizt das geheimnisvolle Wandbild die Vorfreude weiter an. Offiziell bestätigt hat die Sängerin ihre Rückkehr ins Musikgeschäft aber noch nicht. Die Spannung im Netz wächst mit jedem Tag, an dem die Künstlerin sich weiterhin in Schweigen hüllt.

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Getty Images Olivia Rodrigo beim Glastonbury Festival 2025

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Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin

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Getty Images Olivia Rodrigo, Sängerin